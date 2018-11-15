اعتذار منتخب الغابون يربك استعدادات الأولمبيين

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن المنتخب الغابوني لكرة القدم اعتذر عن مواجهة المنتخب المغربي الأولمبي، وديا، وتراجع عن إجراء المواجهة التي كانت مقررة الجمعة بمدينة الجديدة، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ووفق المصدر ذاته، يجري المنتخب المغربي الأولمبي تحث إشراف الهولندي مارك فووت معسكرا إعداديا بالجديدة، كان مقررا أن تتخلله مباراتان وديتان أمام الغابون يومي السادس عشر والعشرين من الشهر الجاري.

وفاجأ مسؤولو المنتخب الغابوني نظراءهم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب هذا القرار، لاسيما أن الطاقم التقني بقيادة مارك فوت برمج المباراتين ضمن استعدادات الأولمبيين، وكان يعول على خوضهما من أجل الوقوف على مدى جاهزية مجموعته واستخلاص السلبيات والإيجابيات قبل حلول المواجهات الرسمية المقبلة.

وأوضح المصدر أن جامعة الكرة حاولت الاتصال بنظيرتها الغابونية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إلغاء المباراة دون سابق إنذار؛ فيما قرر مارك فووت برمجة مباراة تدريبية بين اللاعبين غدا الجمعة بمازاغان، مع البحث عن فريق لمواجهته يوم الثلاثاء القادم، من أجل الوقوف على مكامن الخلل ضمن تشكيلته التي اختارها لخوض القادم من المواعيد الرياضية.

يشار إلى أن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية يغيب عنها لاعبو الوداد والرجاء بعد أن قررت الجامعة عدم توجيه الدعوة لهم لفسح المجال أمامهم لخوض المباراتين المؤجلتين أمام حسنية أكادير ويوسفية برشيد، قبل أن تفاجأ بطلب المسؤولين الوداديين والرجاويين تأجيلهما، ووافقت على تأجيل لقاء "الفريق الأحمر" أمام يوسفية برشيد.