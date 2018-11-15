24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: أمريكا تراقب اهتمام المغرب بصواريخ روسية متطورة
- توأمتان ملتصقتان من بوتان تسعيان لتلامس جسدي مستمر حتى بعد فصلهما
- صلاة الغائب على خاشقجي بالحرمين المكي والنبوي
- رونار: أنا رجل تحديات .. و"الأسود" سيفكون "عقدة الكاميرون"
- بَابُ السُّفرَاء
حقوقيون يطالبون بإعادة التحديد الغابوي أمام "جوْر الرعاة" بسوس (5.00)
تقرير يُوصي المغرب بالابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدارس (5.00)
زيارة "بابا الفاتيكان" إلى المملكة تبهج الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتذار منتخب الغابون يربك استعدادات الأولمبيين
علمت هسبريس من مصدر مطلع أن المنتخب الغابوني لكرة القدم اعتذر عن مواجهة المنتخب المغربي الأولمبي، وديا، وتراجع عن إجراء المواجهة التي كانت مقررة الجمعة بمدينة الجديدة، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ووفق المصدر ذاته، يجري المنتخب المغربي الأولمبي تحث إشراف الهولندي مارك فووت معسكرا إعداديا بالجديدة، كان مقررا أن تتخلله مباراتان وديتان أمام الغابون يومي السادس عشر والعشرين من الشهر الجاري.
وفاجأ مسؤولو المنتخب الغابوني نظراءهم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب هذا القرار، لاسيما أن الطاقم التقني بقيادة مارك فوت برمج المباراتين ضمن استعدادات الأولمبيين، وكان يعول على خوضهما من أجل الوقوف على مدى جاهزية مجموعته واستخلاص السلبيات والإيجابيات قبل حلول المواجهات الرسمية المقبلة.
وأوضح المصدر أن جامعة الكرة حاولت الاتصال بنظيرتها الغابونية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إلغاء المباراة دون سابق إنذار؛ فيما قرر مارك فووت برمجة مباراة تدريبية بين اللاعبين غدا الجمعة بمازاغان، مع البحث عن فريق لمواجهته يوم الثلاثاء القادم، من أجل الوقوف على مكامن الخلل ضمن تشكيلته التي اختارها لخوض القادم من المواعيد الرياضية.
يشار إلى أن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية يغيب عنها لاعبو الوداد والرجاء بعد أن قررت الجامعة عدم توجيه الدعوة لهم لفسح المجال أمامهم لخوض المباراتين المؤجلتين أمام حسنية أكادير ويوسفية برشيد، قبل أن تفاجأ بطلب المسؤولين الوداديين والرجاويين تأجيلهما، ووافقت على تأجيل لقاء "الفريق الأحمر" أمام يوسفية برشيد.