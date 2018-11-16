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الرئيسية | رياضة | ليفربول يعرض 30 مليون يورو لضم حكيم زياش

ليفربول يعرض 30 مليون يورو لضم حكيم زياش

ليفربول يعرض 30 مليون يورو لضم حكيم زياش
أوعنا بلعيد
الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:05

أصبحت إدارة أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم مقتنعة تماما بخروج 4 من أبرز لاعبي الفريق خلال المركاتو الصيفي المقبل، ويتعلق الأمر بالدولي المغربي حكيم زياش، والكاميروني أندريه اونانا، والهولنديين دي ليغت ودي يونغ.

وحسب صحيفتي "Sport.es" و"التلغراف الهولندية" عاد الألماني يورغان كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، لإبداء اهتمامه بخدمات النجم المغربي حكيم زياش، لا سيما أن صفقة نبيل فقير، لاعب ليون الفرنسي، تقترب أكثر من نادي تشيلسي الذي يرغب في تدعيم وسطه الهجومي.

المصادر ذاتها أوردت أن إدارة ليفربول مستعدة لتقديم عرض مالي بقيمة 30 مليون يورو مقابل الاستفادة من خدمات صانع ألعاب أسود الأطلس، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن خروجه لن يقل عن 45 مليون يورو، في ظل اهتمام العديد من الأندية بخدماته بعد المستويات الكبيرة التي بات يبصم عليها، ولن توافق إدارة ناديه على تسريحه بأقل من ذلك.

من جانبه، اعترف بيتر بوس، المدرب السابق لأجاكس وبوروسيا دورتموند، بأن العملاق الهولندي لن يكون بمقدوره الاحتفاظ بمجموعة من لاعبيه المتألقين، وأصبح خروجهم في الصيف المقبل مسألة وقت فقط.

واعتبر بوس أن من المسلّم به أن أياكس وافق أخيرا على نقل العديد من اللاعبين في المركاتو المقبل، وقال في تصريح لـ"فوت انترناشيونال": "أرى ماتيس دي ليغت وفرينكي دي يونغ وحكيم زياش من الأسماء التي ستغادر أجاكس الصيف المقبل."

بالإضافة إلى ذلك، سجل مدرب أياكس السابق اسما آخر ضمن قائمة المغادرين، ويتعلق الأمر بالدولي الكاميروني أندريه أونانا. وقد أجرى الفريق الكثير من المشاورات في الأسابيع الأخيرة بعد متابعة العديد من وكلاء اللاعبين وكشافي الأندية لنجوم أجاكس، على رأسهم حكيم زياش ودي ليغت.

يشار إلى أن حكيم زياش يوجد حاليا في المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني المغربي تأهبا لمواجهة منتخب الكاميرون يوم غد الجمعة، ضمن مجريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019 المزمع تنظيمها بدولة الكاميرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احمد الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:15
دائما النفخ الاعلامي لا اقل و لا اكثر .
لاعب عادي جدا مهارات متوسطة و ليس لديه مؤهلات للعب في الدوري الانجليزي .
كثرة النفخ الاعلامي و في الاخير سيتجه نحو الدوري السعودي او القطري او الصيني .
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-15
2 - simohamed الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:46
Hakim zyach est le joueur qui a fait preuve de grande maturité contre les grandes équipes européennes . Il possède des qualités techniques considérables et des forces de frappes cadrées qui font trembler les grands gardiens. C'est normal que de grandes équipes s’intéressent à lui surtout qu'il a grandit dans une grande école de football comme Ajax.
Bravo à nos professionnels marocains.
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