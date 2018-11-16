بنود العقد القديم تقرّب البنزرتي من تدريب الوداد

أوعنا بلعيد

في خضم بحث الوداد الرياضي عن حل توافقي مع الفرنسي ريني جيرار يقضي بفك الارتباط معه وديا دون إجباره على دفع كل المستحقات المالية المتفق عليها قبل توقيع العقد حتى لا تتأثر خزينة "الواك" بفقدان تلك السيولة المالية الكثيرة، يصر الفرنسي على استلام كل مستحقاته المتعلقة بفسخ العقد.

وعلمت هسبريس من مصدر موثوق أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، توصل إلى اتفاق مع التونسي فوزي البنزرتي، الذي حل بمدينة الدار البيضاء أمس وبرفقته وكيل أعماله أيمن البنزرتي، يقضي بتفعيل بنود العقد القديم الذي كان يربط بين الطرفين قبل مغادرة الخبير التونسي أسوار القلعة الحمراء من أجل الإشراف على قيادة منتخب بلاده.

ووفق المصدر ذاته، ينتظر فوزي البنزرتي أن يتوصل الوداد إلى اتفاق نهائي مع الفرنسي ريني جيرار يقضي بإنهاء العقد المبرم بينهما، حتى يتمكن من العودة إلى قيادة "الواك" في القادم من المواعيد الرياضية، لاسيما أنه مرتاح للعمل رفقة مسؤولي الفريق ويحظى بالتقدير والاحترام مع الإشادة بطريقة عمله وفلسفة لعبه فوق أرضية الميدان.

وأضاف المصدر أن البنزرتي سيعود للإشراف على قيادة الوداد وفق بنود العقد القديم، مع تضمينه بعض الامتيازات الجديدة لصالح المدرب التونسي في حال تمكن من قيادة الفريق إلى تحقيق الألقاب وإعادته إلى منصات التتويج، لا سيما الظفر بلقب البطولة الاحترافية للموسم الحالي رغم البداية المتعثرة "للواك" واحتلاله المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من أصل تسعة ممكنة بعد إجرائه لثلاثة لقاءات مع خمس مباريات مؤجلة، من بينها مواجهة يوسفية برشيد التي سيخوضها الفريق يوم 22 نونبر الجاري.

وخسر الوداد العديد من أهدافه الموسم الحالي بعد إقصائه من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية على يد وفاق سطيف الجزائري، وخروجه من نصف نهائي كأس العرش أمام نهضة بركان، وفقدان حلم التتويج بلقب كأس زايد للأندية الأبطال التي كانت تغري الإدارة الحمراء، لا سيما أن قيمتها المالية تبلغ 6 ملايين دولار كمنحة مالية للفريق المتوج باللقب.