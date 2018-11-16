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الرئيسية | رياضة | لاعبو المنتخب يصلّون بـ"الحسن الثاني" .. والخطيب يدعو لهم بالفوز

لاعبو المنتخب يصلّون بـ"الحسن الثاني" .. والخطيب يدعو لهم بالفوز

لاعبو المنتخب يصلّون بـ"الحسن الثاني" .. والخطيب يدعو لهم بالفوز
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:20

استغل خطيب الجمعة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء فرصة تواجد لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم بالمسجد ليرفع دعواته لهم في المباراة التي ستجمعهم، هذه الليلة بمركب محمد الخامس، بمنتخب الكاميرون.

ودعا خطيب الجمعة للاعبي المنتخب المغربي بالفوز في هذه المباراة، وأن يثبتوا أحقيتهم بذلك على أرضية الملعب، ويؤكدوا أن المغاربة أحرار أقوياء.

وعبر الإمام عن اعتزازه بلاعبي المنتخب الذين كلما حلوا بالدار البيضاء لخوض مباراة ما، إلا وجاؤوا إلى المسجد للصلاة والتضرع إلى الله بالانتصار على الخصم.

وناشد الخطيب لاعبي الفريق الوطني الحفاظ على كرم الأخلاق وحسن المعاملة والطيبوبة، مؤكدا أن كرة القدم تبقى رياضة كباقي الرياضات التي تستوجب الأخلاق، موردا أن المغاربة أحرار أقوياء لهم تاريخ عريق ولا ينتظرون توصيات وإرشادات من أحدهم في أي مجال.

ومباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة، تجمهر عدد من المصلين حول بعض لاعبي المنتخب الوطني، وعلى رأسهم بنعطية، بوفال، وفجر، لالتقاط صور معهم قبل مغادرتهم مسجد الحسن الثاني.

ويخوض المنتخب الوطني هذه الليلة مباراة حاسمة أمام المنتخب الكاميروني بمركب محمد الخامس، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019.

ومعلوم أن أسود الأطلس يحتلون المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الأسود غير المروضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - انشاء الله الفوز الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:26
ماشاء الله على هادي راني غادي نشجعكم.
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2 - hicham الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:26
الله يتقبل. إنما الأعمال بالنيات و الله يعاونكم
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6
3 - ملاحظ الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:26
كيف للخطيب ان يقوم بهذا . ما هذا الهراء هذا تتفيه للدين و لصلاة الجمعة . الكرة لا شيء ادع مع الفقراء و المساكين الذين يموتون بردا حاليا في الجبال. الكرة في آخر المطاف راه غي لعبة. واخا يربحو كأس العالم لن يغير شيئا من واقع الشعب المقهور
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17
4 - amin الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:27
ههه لاحول ولاقوة الا بالله حتى كرة القدم دخلت في الخطبة حلل وناقش!!!!!!!!!!!!!
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5 - aziz tazi الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:29
اللعب بالدين اودي تخربيق هادا الله يهدينا
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2
6 - الرايس أجديگ الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:29
ما هده المهزلة؟؟ تقحمون الدين في كل شيء!! الدين أنزل على الأفراد لا على المؤسسات!!
عند فوزهم نقول ان الله استجاب لدعائنا
عند هزيمتهم نقول ان الله عاقبهم لسبب أو آخر.
يا أمة ضحكت عليها الامم !!!
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1
7 - irhmooou الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:29
اللهم إن هدا منكر المساجد لله يا خطيب ايو خطيب هدا اللهم الطف بنا
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8 - Mann الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:29
!!! شوف غيبوبة الدين أين وصلت !
إذا لعبتم مع السعودية أو تونس هم يدعون في منابرهم و انتم تدعون .. و في هذه الحالة الله سوف لن يعرف من يساعد !
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9 - ر-ا زاوية الشيخ الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:31
هل إلى هذا الحد وصلنا هل إلى هذا المستوى وصلنا أن يكون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان لدعاء بالفوز في لعبة
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4
10 - مشجع الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:31
إلى فهمتوا شي حاجة فهمونا الله يرحم لكم الوالدين أنا اول مرة اسمع الدعاء للنصر في الرياضة من خطيب جمعة. والله تسييس المساجد .عيب وعار. ولهذا غادي يخسروا.
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11 - منصور الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:31
خطبة الجمعة تمحورت حول الخطة والتشكيلة التي يجب ان يلعب بها المنتخب المغربي وشرح الخطة للاعبين ودعا لهم بالفوز وان يبعد عنهم الاصابات واتمنى الا يكون قد حضر الصلاة مواطن من الكاميرون حتى لا ينقل موضوع الخطبة للفريق الكاميروني
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12 - غاظب من حالة الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:32
ما دخل صلاة الجمعة بكرة القدم دين له وقره الخطبة يجب ان تكون عن توعية بديننا ... (تخربيبق)
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13 - Filali الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:34
الله سينصر الفريق القوي و المستعد و لا يجامل أحدا في مثل هكذا أمور. اتمنى ان يفوز الفريق الوطني
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14 - محمد البقالي الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:35
هذا الإمام ينبغي توقيفة ومحاسبته لأنه أدخل الدين في السياسة واستعمل بيت الله للدعاية والدعاء على فريق آخر مسلم, فإذا ذهبنا في هذا الإتجاء ودعونا لهذا الفريق بالنصر والفريق الآخر المسلم صلى في مسجد آخر ودعو الله بالنصر على فريقهم الذي سيلعبون ضده وهم كل الفريقين مسلمين, الله جل جلاله لمن سيستجيب الدعاء ؟! أريد الإجابة من علماء الإسلام السياسي
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15 - المدرسة الوطنية الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:35
سوف يلعبون كرة القدم يعني لعب ولماذا ندعو في صلاة الجمعة لمجموعة مكونة من 11 لاعب تلعب لعبة ضد 11 لاعب من مجموعة أخرى (دولة) في مسجد وخلال صلاة الجمعة. ولا ندعو للحكومة لكي تتراجع عن الساعة الصيفية التي اعتمدتها في الشتاء أو تدعون لنا لكي يعفوا الله لنا منكم.
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16 - الحسين الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:37
كنت نقلب على رونار فينا هوا .نسيت بلي راه ماشي مسلم .ههههه.جمعة مباركة وحظ سعيد للمنتخب
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17 - Ziryab الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:38
يدعو لهم كما لو أنهم سيحاربون بالسلاح ددفاعاعن الوطن. هذا فقط لقااء رياضي تكون فيه الغلبة للفريق الأكثر جاهزية. و رغم عامل الحظ أحيانا، فإن الغلبة تكون دائما من نصيب الفريق القوي المنسجم. شخصيا أتمنى الفوزز للأفضل. من لا يلعب جيداا ولا يبذل مجهودا، لا يستحق الفوز و بالتالي لا يستتحق التشجيع.
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