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كُتّاب وآراء
لاعبو المنتخب يصلّون بـ"الحسن الثاني" .. والخطيب يدعو لهم بالفوز
استغل خطيب الجمعة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء فرصة تواجد لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم بالمسجد ليرفع دعواته لهم في المباراة التي ستجمعهم، هذه الليلة بمركب محمد الخامس، بمنتخب الكاميرون.
ودعا خطيب الجمعة للاعبي المنتخب المغربي بالفوز في هذه المباراة، وأن يثبتوا أحقيتهم بذلك على أرضية الملعب، ويؤكدوا أن المغاربة أحرار أقوياء.
وعبر الإمام عن اعتزازه بلاعبي المنتخب الذين كلما حلوا بالدار البيضاء لخوض مباراة ما، إلا وجاؤوا إلى المسجد للصلاة والتضرع إلى الله بالانتصار على الخصم.
وناشد الخطيب لاعبي الفريق الوطني الحفاظ على كرم الأخلاق وحسن المعاملة والطيبوبة، مؤكدا أن كرة القدم تبقى رياضة كباقي الرياضات التي تستوجب الأخلاق، موردا أن المغاربة أحرار أقوياء لهم تاريخ عريق ولا ينتظرون توصيات وإرشادات من أحدهم في أي مجال.
ومباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة، تجمهر عدد من المصلين حول بعض لاعبي المنتخب الوطني، وعلى رأسهم بنعطية، بوفال، وفجر، لالتقاط صور معهم قبل مغادرتهم مسجد الحسن الثاني.
ويخوض المنتخب الوطني هذه الليلة مباراة حاسمة أمام المنتخب الكاميروني بمركب محمد الخامس، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019.
ومعلوم أن أسود الأطلس يحتلون المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الأسود غير المروضة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
عند فوزهم نقول ان الله استجاب لدعائنا
عند هزيمتهم نقول ان الله عاقبهم لسبب أو آخر.
يا أمة ضحكت عليها الامم !!!
إذا لعبتم مع السعودية أو تونس هم يدعون في منابرهم و انتم تدعون .. و في هذه الحالة الله سوف لن يعرف من يساعد !