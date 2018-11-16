"سيلتا فيغو" يحتفي بتعزيز بوفال للمنتخب المغربي

أوعنا بلعيد

احتفى فريق سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم باستدعاء نجمه سفيان بوفال من قبل الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب الأسود، ضمن القائمة النهائية التي ستلاقي اليوم الجمعة المنتخب الكاميروني ضمن مجريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية 2019.

ونشر سيلتا فيغو، عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، صورة للاعب سفيان بوفال أثناء وجوده بمعسكر أسود الأطلس وطريقة تفاعل الجماهير المغربية معه واستقباله بالأحضان فور عودته إلى قائمة المنتخب الأول.

ووصف سيلتا فيغو الصورة التي التقطها المصور الفوتوغرافي جوليان سكوسيل للاعب سفيان بوفال وهو يلتقي بمعجبيه "بالصورة الخرافية والرائعة"، مشيرا إلى أنها التقطت لبوفال خلال وجوده مع منتخب بلاده في المغرب.

من جانبه، عبر بوفال خلال المؤتمر الصحافي قبل خوض قمة الكاميرون، عن سعادته بالعودة مجددا إلى لائحة المنتخب الوطني المغربي رغم خيبة الأمل التي أصابته بعد استبعاده من المشاركة في المونديال الأخير الذي نظم بروسيا 2018، ووعد الجماهير المغربية بتحقيق الفوز لأول مرة أمام المنتخب الكاميروني مساء اليوم، في المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب مركب محمد الخامس في تمام الساعة الثامنة ليلا.

يشار إلى أن الجماهير المغربية العاشقة لأسود الأطلس وكرة القدم استقبلت قرار استدعاء سفيان بوفال بفرح كبير، وترى في اللاعب سلاحا تكتيكيا قادرا على تقديم الإضافة إلى الخط الأمامي، لا سيما أنه يمتار بمهارات فنية كبيرة وأصبح من الناحية التكتيكية أكثر نضجا بعد أن تخلى عن طريقته في اللعب التي تتسم بالمغالاة في احتفاظه بالكرة وبات يلعب لصالح المجموعة أكثر، بعد استفادته من نصائح مدربه السابق الأرجنتيني انطونيو محمد الذي تعرض للإقالة بسبب هزيمته أمام ريال مدريد بميدانه بـ(4/2) .