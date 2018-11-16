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كُتّاب وآراء
مصر تهزم تونس 3 -2 في تصفيات كأس إفريقيا
قلب المنتخب المصري تأخره بهدف أمام ضيفه التونسي إلى فوز 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.
وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله نعيم السليتي في الدقيقة 14، وتعادل محمود حسن تريزيجيه للمنتخب المصري في الدقيقة 32 ثم أضاف باهر المحمدي الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 60 ثم أضاف نعيم السليتي الهدف الثاني له وللمنتخب التونسي في الدقيقة 72 قبل أن يسجل محمد صلاح هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة لكنه يظل في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض خلال المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما، حيث كان المنتخب التونسي فاز على أرضه 1-0 وسجل هدفين في هذه المباراة.
وكان المنتخبان ضمنا التأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا في الجولة الماضية.