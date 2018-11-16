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كُتّاب وآراء
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هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الكاميروني
الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:20
هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الكاميروني، في المباراة التي ستنطلق اليوم ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس إفريقا للأمم 2019 لكرة القدم.
بونو - مزراوي - بنعطية - داكوسطا - حكيمي - فجر - الأحمدي - بلهندة - زياش - بوطيب - أمرابط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - abdo الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:27
نتمنى لكم التوفيق في هذه المبارة لكي لا تجعلونا نشتد توترا واعصابا
2 - حسين الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:29
امنياتنا بالفوز للمنتخب الكاميروني الشقيق .
حيث انه منتخب يلعب كره نظيفه وممتعه .
حيث انه منتخب يلعب كره نظيفه وممتعه .
7 - richi الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:38
بالتوفيق ان شاء الله .نتمنى لفريقنا التألق والإبداع في التعامل مع المقابلة والخصم
9 - جلولي الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:45
الله يوفق المنتخب المغربي على نظيره الكامروني
10 - azzeddibe الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:49
بتوفيق للفريق الوطني ونتمنى أن نرى الفوز
11 - مراد الجمعة 16 نونبر 2018 - 20:02
تشكيلة بإمكانها الفوز ولكن كذلك الهزيمة، نتيجة المباراة لا تهم سواء انهزمت الأسود او فازت.
12 - ramssis الجمعة 16 نونبر 2018 - 20:07
الحمد لله ان منتخبنا ﻻ يعرف النشيد الوطني ورغم دالك نحبهم والمعاربة دون استثناء يتمنون ان يغادرو معهزم
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