هسبريس من الرباط

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الكاميروني، في المباراة التي ستنطلق اليوم ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس إفريقا للأمم 2019 لكرة القدم.

بونو - مزراوي - بنعطية - داكوسطا - حكيمي - فجر - الأحمدي - بلهندة - زياش - بوطيب - أمرابط.