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الرئيسية | رياضة | هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الكاميروني

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الكاميروني

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الكاميروني
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:20

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الكاميروني، في المباراة التي ستنطلق اليوم ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس إفريقا للأمم 2019 لكرة القدم.

بونو - مزراوي - بنعطية - داكوسطا - حكيمي - فجر - الأحمدي - بلهندة - زياش - بوطيب - أمرابط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - abdo الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:27
نتمنى لكم التوفيق في هذه المبارة لكي لا تجعلونا نشتد توترا واعصابا
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6
2 - حسين الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:29
امنياتنا بالفوز للمنتخب الكاميروني الشقيق .
حيث انه منتخب يلعب كره نظيفه وممتعه .
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-6
3 - يالا مغرب الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:29
بالتوفيق للاسود.. هيا يا اسووود
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7
4 - ossama usa الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:33
تشكيلة في المستوى بستثناء بوطيب
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9
5 - rachiid الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:35
ألله اسخر. التشكيلة في المستوى
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10
6 - fati الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:37
تشكيلة مزيانة بتوفيق ان شاء الله.
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8
7 - richi الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:38
بالتوفيق ان شاء الله .نتمنى لفريقنا التألق والإبداع في التعامل مع المقابلة والخصم
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9
8 - رشيد الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:42
تشكيلة بدون رأس حربة
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-1
9 - جلولي الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:45
الله يوفق المنتخب المغربي على نظيره الكامروني
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7
10 - azzeddibe الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:49
بتوفيق للفريق الوطني ونتمنى أن نرى الفوز
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4
11 - مراد الجمعة 16 نونبر 2018 - 20:02
تشكيلة بإمكانها الفوز ولكن كذلك الهزيمة، نتيجة المباراة لا تهم سواء انهزمت الأسود او فازت.
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0
12 - ramssis الجمعة 16 نونبر 2018 - 20:07
الحمد لله ان منتخبنا ﻻ يعرف النشيد الوطني ورغم دالك نحبهم والمعاربة دون استثناء يتمنون ان يغادرو معهزم
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