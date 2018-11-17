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الرئيسية | رياضة | الحكم سمير الكزاز يتولى قيادة نهائي كأس العرش

الحكم سمير الكزاز يتولى قيادة نهائي كأس العرش

الحكم سمير الكزاز يتولى قيادة نهائي كأس العرش
هسبريس من الرباط
السبت 17 نونبر 2018 - 03:20

عينت اللجنة المركزية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحكم سمير الكزاز، لقيادة نهائي كأس العرش، بين نهضة بركان ووداد فاس، وذلك يوم غد الأحد بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وسيساعد الكزاز، الذي يحمل الشارة الدولية، في مهمته، كل من كمال الرغداشي ومصطفى الراجي، بينما تم تعيين نور الدين إبراهيم كحكم رابع.

ومنحت اللجنة التحكيمية المهمة للكزاز، بعد أدائه المتطور وتجاربه الكبيرة في البطولة الوطنية، حيث قاد باقتدار مجموعة من المباريات القوية.

يشار إلى أن نهضة بركان، سيخوض النهائي لثالث مرة، بينما سيلعب وداد فاس الذي يمارس في بطولة القسم الوطني الثانية، لأول مرة. ولم يسبق للفريقين معا، أن فازا بأي لقب في مشوارهما، لذلك ستكون الفرصة مناسبة لتتويج أحدهما باللقب.

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