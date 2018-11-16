"أطلس 05" يطمح إلى التتويج بلقب كأس العرش

هسبريس - و.م .ع

يخوض فريق أطلس 05 الفقيه بن صالح لكرة القدم النسوية، يوم غد السبت بملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، المباراة النهائية لنيل كأس العرش ضد فريق الجيش الملكي، حامل اللقب، وكله أمل في خلق المفاجأة وتدوين اسمه بمداد من فخر في سجل الأندية الفائزة باللقب بعد أول تجربة له في هذه الكأس الثمينة.

واستعدادا لهذه المباراة، خاضت لاعبات فريق أطلس 05 الفقيه بن صالح لكرة القدم النسوية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 نونبر الجاري تربصا إعداديا بمدينة الدار البيضاء.

وتحذو لاعبات فريق أطلس 05 رغبة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة فريق الجيش الملكي حامل اللقب خمس مرات على التوالي، ونقش اسم مدينة الفقيه بن صالح بمداد من ذهب في سجل الإنجازات الرياضية الكبرى بعد تتويج بطلة التايكواندو فاطمة الزهراء أبو فارس بالميدالية الذهبية خلال الألعاب الأولمبية للشباب التي احتضنتها العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس شهر أكتوبر المنصرم، والاستقبال الجماهيري الكبير الذي خصصته لها ساكنة وفعاليات المنطقة.

وأكد محمد سلاك رئيس فريق نادي أطلس 05 الفقيه بن صالح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، رغبة لاعباته في الظهور بصورة مشرفة والوقوف ندا للند أمام الفريق النسوي العسكري، وخوضهن اللقاء بدون مركب نقص بعد إزاحتهن لفرق الوداد البيضاوي بخماسية نظيفة ونهضة سطات والدفاع الحسني الجديد ثم بلدية العيون.

وبعد أن أشار إلى أن باقي لاعبات الفريق يحذوهن أمل كبير في حمل قميص المنتخب الوطني إسوة بزميلتهن رانية سالمي، أكد أن الاستعدادات لهذه المباراة تركزت على الإعداد البدني والنفسي لكسر شوكة فريق الجيش الملكي الذي سيعاني من الضغط المعنوي لكونه حامل اللقب لخمس مرات متتالية ويلعب أمام جمهوره. ولم يفت المصدر ذاته الإشارة إلى مجموعة من الإكراهات التي تحد من إمكانية لعب أدوار طلائعية، منها عدم تفرغ اللاعبات وانحدار أغلبهن من مدن ومناطق مختلفة ومتفرقة، وعدم خوضهن التداريب بشكل جماعي، وعدم التوفر على ملعب خاص بالفريق، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية التي لا توازي الإمكانيات المتوفرة لدى بعض الأندية الأخرى المنافسة، ومنها نادي الجيش الملكي.

ويعود تاريخ تأسيس فريق أطلس 05 الفقيه بن صالح لكرة القدم إلى سنة 1996 ضمن أندية عصبة تادلة، حيث استطاع منذ سنة 2007 أن يجد له موقعا ثابتا بين أندية القسم الأول، علما أنه احتل المركز الخامس خلال بطولة الموسم الماضي 2017-2018.

وعن أهم إنجازات الفريق، اعتبر محمد السلاك أن الممارسة لمدة سبع سنوات متواصلة ضمن أندية القسم الوطني الأول يعتبر في حد ذاته إنجازا هاما بالنسبة لمدينة صغيرة، نظرا لضعف الإمكانات المتوفرة للنادي، مبرزا أن الفريق احتل مراكز مشرفة في السنوات الأخيرة، كما خاض مباراة نصف نهائي كأس العرش بمدينة مراكش سنة 2015 ضد فريق شباب أطلس خنيفرة ولم ينهزم فيها إلا بالضربات الحظ الترجيحية (8-7).

وبخصوص علاقات الفريق مع الأندية الأجنبية، قال إن الفريق النسوي لمدينة الفقيه بن صالح تربطه علاقات متميزة مع العديد من الأندية النسوية الأوروبية والعربية، حيث استقبل الفريق عددا منها وأجرى مباريات ودية معها، من بينها نادي تولوز الفرنسي وأندرلخت البلجيكي وفريق الجوية التونسي، إضافة إلى مشاركات فتياته لأقل من 17 سنة في دوري دولي بمدينة ستراسبورغ بفرنسا بمشاركة 18 ناديا منها أولمبيك مارسيليا الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، حيث احتل خلاله فريق أطلس 05 المركز السابع.

وسيخوض الفريق مباراة نهائي كأس العرش بمجموعته الكاملة في مواجهة الجيش الملكي، والمتكونة من 18 لاعبة وهن: مارية أوعزو وكوثر بنطالب في حراسة المرمى، ونورة بوكار، نورة خليفي تاغزوتي، حنان غزال والسعدية كزيزير في الدفاع، وإلهام حيمودي، فاطمة الزهراء كنادي، عتيقة لفليوي، كوفي نغيسان ناديجي، ضحى جليل ورانية سالمي في الوسط، ثم شيماء الغزواني، وكريمة حدوشي، لطيفة عليدي، نورة البيخة، سكينة لشهب وحسناء الدومي في الهجوم، وذلك بقيادة المدرب مصطفى شعا ثم عبد المجيد حبلاتو كمعد بدني.

يشار إلى أن فريق الجيش الملكي ونادي أطلس 05 قد التقيا أربع مرات خلال سنتي 2015 و2016 في مواجهات آلت نتائجها جميعا لصالح فريق العاصمة ذهابا وإيابا بحصص: 3-0 و 5-0 و3-0 و 15-0.

وكان الفريق العميري قد تأهل خلال دور النصف على حساب نادي بلدية العيون بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة هدف في كل شبكة، بينما بلغت لاعبات الفريق العسكري الدور النهائي عقب تغلبهن على فريق شباب أطلس خنيفرة بثلاثة أهداف مقابل اثنين.