وكيل فرنسي شهير يقدم عرضا احترافيا لأزارو

أوعنا بلعيد

أصبح الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي المصري، من بين اللاعبين المطلوبين لدى العديد من الأندية العربية والأسيوية والأوروبية الراغبة في الاستفادة من خدماته خلال المركاتو الشتوي المقبل، بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه رفقة فريق القرن الإفريقي والإمكانات الكبيرة التي أبان عليها.

وعلمت هسبريس من مصدر موثوق أن الفرنسي برونو ساتان، وكيل اللاعبين المشهور، الذي يمثل أكثر من 200 لاعب في جميع أنحاء العالم، حل بمدينة الدار البيضاء، الجمعة، من أجل متابعة مهاجم الأسود وليد أزارو أمام المنتخب الكاميروني، ضمن مجريات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية 2019 .

ووفق المصدر ذاته، سيجتمع برونو ساتان بعد نهاية مباراة المغرب والكاميرون مع وكيلي أزارو، حميد البوزيدي ورزفي، من أجل تقديم عرض رسمي للاعب ولناديه الأهلي المصري؛ ما سيخول له خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن المارد الأحمر المصري.

وترغب العديد من الأندية في الاستفادة من خدمات وليد أزارو، الذي توصل بعرض احترافي للانتقال إلى الدوري الصيني، كما يرغب ناديان من فرنسا وانجلترا في التعاقد معه خلال المركاتو الشتوي، لا سيما بعد أدائه خلال مسابقة دوري الأبطال الإفريقية التي غاب فيها عن مباراة الإياب بالنهائي أمام الترجي التونسي بسبب عقوبة الإيقاف، وخسر ناديه اللقب بعد السقوط المذل بثلاثة أهداف نظيفة وفوزه ذهابا (3/1).

ووفق مصادر أخرى، فقد أبلغ وليد أزارو إدارة ناديه الأهلي برغبته في الرحيل لخوض تجربة احترافية جديدة، لا سيما في القارة الأوروبية حيث يرغب المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي أن تكون وجهته المقبلة بعيدا عن الدوريات الخليجية.