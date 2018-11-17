صلح جديد يعيد هداف "الكاف" إلى كتيبة الرجاء

أوعنا بلعيد

أصبح بإمكان فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم الاستفادة من خدمات لاعبه محمود بنحليب أمام فريق حسنية أكادير برسم مؤجل الدورة الثانية، وفي نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فيتا كلوب الكونغولي، بعدما عادت المياه إلى مجاريها الطبيعية وتم الصلح بين اللاعب ومدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وقام مسؤولون من فريق الرجاء بوساطة ونظموا لقاء بين محمود بنحليب وخوان كارلوس غاريدو هدف إلى الصلح بين الطرفين، بعدما قرر مدرب النسور الخضر إسقاط مهاجم الفريق من قائمة الأسماء التي يعتمد عليها واستغنى عن خدماته، بسبب الاصطدامات العنيفة بينهما في أكثر من مناسبة منذ الموسم الماضي، التي اعتبرها المدرب تصرفات من طرف اللاعب تؤثر على المجموعة ككل.

وتصالح الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بينهما بوساطة من إدارة الرجاء، وأكد خلاله غاريدو أن على بنحليب الالتزام بالقانون الداخلي للفريق وأن يكون أكثر انضباطا على أرضية الميدان وخارجه إن هو أراد الذهاب بعيدا في عالم الساحرة المستديرة.

وعرف مران الرجاء استعدادا لمباراة القمة أمام حسنية أكادير يوم غد السبت، ضمن مؤجل الجولة الثانية، بمشاركة اللاعب بنحليب، الذي عملت إدارة الفريق على احتواء الخلاف القائم بينه وبين كارلوس غاريدو حتى لا ينعكس ذلك على أجواء الفريق، سواء في البطولة أو في نهائي "الكاف" أمام فيتا كلوب.

وصدم غاريدو اللاعب بنحليب بعد ما أعلن خلال الندوة الصحافية التي أعقب مباراة الرجاء وضيفه الكوكب المراكشي، ضمن الأسبوع الثامن، عن تخليه عن خدماته، مشيرا إلى أنه لم يعد يرغب في وجوده ضمن تشكيلة الفريق الأخضر، معتبرا أنه يتوفر في الوقت الراهن على لاعبين جيدين في خط الهجوم.

يشار إلى أن فريق الرجاء توصل بعرض رسمي من الأهلي المصري من أجل التعاقد مع بنحليب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بتوصية من المدير الفني باتريس كارتيرون.

وبحسب جريدة "الوطن" المصرية، نقلا عن مصدر داخل الأهلي، فإن إدارة النادي أرسلت عرضا رسميا لضم بنحليب مقابل 600 ألف دولار، واعتبر عرضا مبدئيا من جانب القلعة الحمراء من أجل شراء هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد 11 هدفا.