"لاليغا" تهنئ المنتخب بفكّ "عقدة الكاميرون"

أوعنا بلعيد (صورة: منير امحيمدات)

هنأت رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" المنتخب الوطني المغربي على تحقيق الفوز بهدفين دون رد على المنتخب الكاميروني، في المباراة التي جمعت بينهما أمس فوق أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن مجريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية 2019.

وباركت "لاليغا" للشعب المغربي تحقيق أسود الأطلس أول فوز في تاريخهم على المنتخب الكاميروني بهدفين نظيفين؛ حملا توقيع النجم حكيم زياش في الدقيقتين الرابعة والخمسين، من ركلة جزاء، والسادسة والستين من تسديدة قوية من خارج مربع العمليات.

ونشرت رابطة الدوري الإسباني على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة توثق لاحتفالية حكيم زياش بهدفه الثاني في مرمى الكاميرون وخلفه يركض كل من فيصل فجر ومهدي بنعطية، وكتبت تقول: "فوز وفك عقدة الكاميرون.. تهانينا لأسود الأطلس"، مرفقة إياها براية المغرب ويد تصفق، في إشارة منها إلى العرض الطيب الذي بصم عليه الأسود خلال اللقاء.

وهنأت "لاليغا" بشكل خاص النجوم المغاربة الممارسين بالدوري الإسباني الذين وجهت إليهم الدعوة لتمثيل المنتخب أمام "الأسود غير المروضة"، ويتعلق الأمر بالمهاجم يوسف النصيري من فريق ليغانس، والحارسين ياسين بونو من جيرونا ومنير المحمدي من مالقا الممارس بالدرجة الثانية، وسفيان بوفال من نادي سيلتا فيغو، وعلقت قائلة: "تهانينا لأسود لاليغا".

وعقب هذا الفوز، ارتقى المنتخب المغربي إلى المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعد مرور خمس جولات، حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة أمام جزر القمر بهدفين لمثلهما ضمن الجولة الرابعة، وانهزم أمام الكاميرون بهدف نظيف برسم الجولة الأولى.