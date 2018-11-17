24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإمارات تراهن على إنشاء فريق رواد فضاء وطني (5.00)

  2. خبراء مغاربة يناقشون تطوير الذكاء الاقتصادي‎ (5.00)

  3. فرنسا تُساندُ المغرب في مكافحة التطرف الديني وتدفق المهاجرين (5.00)

  4. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

  5. رحّال: الأعيان لا يدافعون عن الصحراء.. وتقارير كاذبة تصل الملك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بونو والأحمدي: مواجهة الكاميرون لم تكن سهلة

بونو والأحمدي: مواجهة الكاميرون لم تكن سهلة

بونو والأحمدي: مواجهة الكاميرون لم تكن سهلة
هسبورت من الدار البيضاء*
السبت 17 نونبر 2018 - 18:04

عبر الدولي المغربي ياسين بونو، حارس عرين "أسود الأطلس"، عن سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكاميروني، برسم إقصائيات كأس إفريقيا بهدفين لصفر.

وقال بونو، في تصريح لـ"هسبورت"، إن "الشوط الأول كان صعبا بحكم أن المنتخب الكاميروني اعتمد على المرتدات، غير أن المدرب صحح العديد من الهفوات، خلال الشوط الثاني، ليأتي الهدف الأول عبر ضربة جزاء؛ الشيء الذي سهل اللقاء".

من جانبه، شدد كريم الأحمدي على أهمية الفوز المحقق "على اعتبار أنه الأول في تاريخ المواجهة بين المنتخبين، وبالتالي تكسير العقدة والاقتراب من التأهل إلى كأس إفريقيا".

واعترف الأحمدي بقوة المنتخب الكاميروني "نظرا لتوفره على لاعبين كبار تمكنوا من الوصول إلى نهائي كأس إفريقيا السابق؛ هو ما جعل الشوط الأول صعبا"، وفق تعبيره.

وأوضح الأحمدي أن "الشوط الأول كان صعبا بسبب المرتدات الخطيرة للكاميرون، لكن خلال الشوط الثاني منعناهم من التقدم، قبل أن نحسم اللقاء بهدفي زياش".

وأكد الأحمدي أن نهائيات كأس إفريقيا المقبلة ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته مع المنتخب الوطني المغربي، وسيحاول خلالها ما أمكن تحقيق إنجاز كبير.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حميد ساري السبت 17 نونبر 2018 - 18:16
صافي من الان يبدء التطبيل والتهليل والنفخ والركوب على النتيجة وإسكات كل رأي يريد تصحيح الأمور وتستمر الهيلالة لاجل مزيد من التنويم حتى موعد اخر لكن حذاري من المفاجآة القادمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - مروان مابل السبت 17 نونبر 2018 - 18:33
فوز غير مقنع تماما، لاعبو الكانرون ابانوا عن علو كعبهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.