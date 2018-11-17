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كُتّاب وآراء
بونو والأحمدي: مواجهة الكاميرون لم تكن سهلة
عبر الدولي المغربي ياسين بونو، حارس عرين "أسود الأطلس"، عن سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكاميروني، برسم إقصائيات كأس إفريقيا بهدفين لصفر.
وقال بونو، في تصريح لـ"هسبورت"، إن "الشوط الأول كان صعبا بحكم أن المنتخب الكاميروني اعتمد على المرتدات، غير أن المدرب صحح العديد من الهفوات، خلال الشوط الثاني، ليأتي الهدف الأول عبر ضربة جزاء؛ الشيء الذي سهل اللقاء".
من جانبه، شدد كريم الأحمدي على أهمية الفوز المحقق "على اعتبار أنه الأول في تاريخ المواجهة بين المنتخبين، وبالتالي تكسير العقدة والاقتراب من التأهل إلى كأس إفريقيا".
واعترف الأحمدي بقوة المنتخب الكاميروني "نظرا لتوفره على لاعبين كبار تمكنوا من الوصول إلى نهائي كأس إفريقيا السابق؛ هو ما جعل الشوط الأول صعبا"، وفق تعبيره.
وأوضح الأحمدي أن "الشوط الأول كان صعبا بسبب المرتدات الخطيرة للكاميرون، لكن خلال الشوط الثاني منعناهم من التقدم، قبل أن نحسم اللقاء بهدفي زياش".
وأكد الأحمدي أن نهائيات كأس إفريقيا المقبلة ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته مع المنتخب الوطني المغربي، وسيحاول خلالها ما أمكن تحقيق إنجاز كبير.