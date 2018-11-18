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كُتّاب وآراء
بوميل: "أسود الأطلس" يحتاجون الخبرة والشباب
على غرار هيرفي رونار، عبّر باتريس بوميل، مساعد الناخب الوطني، عن رضا الطاقم الفني للمنتخب المغربي عن المردود الطيب والوجه الذي ظهرت به العناصر الوطنية خلال مجمل فترات المباراة التي جمعتها بالعناصر الكاميرونية، برسم الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019.
وقال بوميل، في تصريح لـ"هسبورت"، إن "عناصر المنتخب المغربي قدمت مباراة في المستوى، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، خصوصا في الجولة الثانية بعد تصحيح العديد من الملاحظات التي عرفتها الجولة الأولى"، مؤكدا أن وقائع المباراة كانت تسير في صالح "الأسود"، بداية بركلة الجزاء ثم الهدف الثاني الذي جاء بشكل سريع، إضافة إلى طرد عميد المنتخب الخصم.
وفي تعليقه على عودة العميد مهدي بنعطية قال مساعد رونار: "تركيبة المنتخب يجب أن تتكون من خليط بين لاعبين مخضرمين ومجربين في إمكانهم تحمل الضغط، خصوصا في المباريات الكبيرة، وآخرين شباب قادرين على صناعة الفرق، فلا يمكن التعويل فقط على لاعبين مجربين دون شباب، والعكس صحيح".