رسميا .. المنتخب الوطني المغربي يتأهّل إلى نهائيات كأس إفريقيا

هسبريس من الرباط

أهدَى منتخب جزر القمر إلى "أسود الأطلس" تذكرة مرور مبكّر نحو نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، اليوم السبت، بعد انتصاره على منتخب مالاوي بحصة 2-1.

اللقاء المحتسب ضمن الجولة الخامسة من إقصائيات الكأس الإفريقية، والمقام على أرضية ملعب "دو بومير" في مدينة موروني بجزر القمر، عرف حرمان منتخب مالاوي من النقاط التي تجعله منافسا على التأهل إلى الـCAN.

سُجل هدف التقدم لجزر القمر بعد دقيقتين من إطلاق الحكم الرواندي لويس حاكيزيمانا صافرة انطلاق المقابلة، وحمل توقيع الفاردو بن محمد لاعب نادي "سرفينا زفيزدا" الصربي.

أما هدف التعادل لمنتخب مالاوي فقد جاء في الشوط الثاني من عمر التباري، وتحديدا في الدقيقة 67، من طرف باتريك فيري. لكن القمريّين رجعوا إلى هز شباك الضيوف في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب شامد نصر، المحترف في "غاز ميتان" الروماني.

وبهذه النتيجة يكون "أسود الأطلس" قد ضمنوا المرتبة الأولى أو الثانية في المجموعة الإقصائية، والتأهل مع المنتخب الكاميروني، منظم "كان 2019"، إلى نهائيات العرس الكروي القاري.

منتخب جزر القمر كان قد انهزم بصعوبة أمام المنتخب الوطني، في المغرب، بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء في آخر اللقاء، قبل أن يجبر نخبة هيرفي رونار على التعادل بهدفين لمثلهما خلال الجولة الرابعة.

ويتربع المنتخب المغربي على صدارة المجموعة الإقصائية الثانية برصيد 10 نقط، حاليا، متبوعا بالكاميرون الجامعة 8 نقط من 5 مقابلات، ثم جزر القمر ونقاطها 5، بينما مالاوي في المرتبة الأخيرة بـ4 نقط.

جدير بالذكر أن "أسود الأطلس" حققوا، مساء أمس الجمعة في الدار البيضاء، انتصارا تاريخيا على "الأسود غير المروضة" بهدفين لحكيم زياش، باصمين على أول هزيمة للكامرونيين منذ انطلاق المواجهات الكروية بين المنتخبين.

والتحق المغرب بالمتأهلين إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 وهُم، حتى الآن، تونس ومصر والسنغال ومدغشقر، إضافة إلى المنتخب الكاميروني.