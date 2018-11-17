الرجاء يعطي المغرب التطواني 25 مليون سنتيم‎

أوعنا بلعيد

انتعشت خزينة فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم بمبلغ 25 مليون سنتيم توصل بها من فريق الرجاء الرياضي، وتمثل الشطر الثاني من صفقة انتقال اللاعب أنس جبرون من نادي "الحمامة البيضاء" إلى "النسور الخضر" في "الميركاتو الصيفي" الماضي، بتوصية من المدير الرياضي فتحي جمال.

وبلغ مجموع ما توصل به المغرب التطواني كقيمة لانتقال لاعبه أنس جبرون 50 مليون سنتيم، استلمها من إدارة فريق الرجاء بعد توصله شهر أكتوبر الماضي بمبلغ 25 مليون سنتيم كدفعة أولى.

واستقدم الرجاء اللاعب أنس جبرون من المغرب التطواني في صفقة بلغت 130 مليون سنتيم بعقد يمتد لـ3 مواسم رياضية؛ وسيتم اقتطاع مبلغ 30 مليون سنتيم منها تمثل المبلغ المتبقي من صفقة انضمام لاعب إفريقيا الوسطى فيفيان مابيدي إلى "الحمامة البيضاء".

وتعاقد الرجاء مع أنس جبرون الصيف الماضي بغية تعزيز صفوفه وإضافة دماء جديدة على تشكيلته. ولم يتمكن اللاعب رغم موهبته من حجز مركز أساسي ضمن خطط الإسباني كارلوس غاريدو، إذ لم يخض العديد من الدقائق منذ بداية الموسم الحالي بسبب اختيارات المدرب.

وعاد مدرب الرجاء إلى الاعتماد على خدمات اللاعب جبرون بعد أن أشركه بشكل أساسي أمام فريق حسنية أكادير، خلال المباراة التي جمعت بينهما السبت، ضمن مؤجل الجولة الثانية من الدوري الاحترافي، إذ يعاني النسور الخضر من غياب عدة لاعبين بسبب استدعاء بعضهم إلى المنتخبات الوطنية (الحافيظي، الورفلي، ليما مابيدي)، بينما يغيب آخرون بداعي الإصابة (الشاكير، عبد الجليل جبيرة).

وكان أول ظهور للاعب جبرون بقميص النسور الخضر في مباراة أسيك أبيدجان الإيفواري، والتي جرت ضمن الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولعب كأساسي، وساهم في فوز الفريق الرجاوي بهدف دون رد.