زياش يبهر "التشامبيونز ليغ" من الدار البيضاء

أوعنا بلعيد

رشح القائمون على إدارة الصفحة الرسمية لمسابقة دوري الأبطال الأوروبية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" الدولي المغربي حكيم زياش للمنافسة على نيل لقب رجل المباريات ضمن مختلف المسابقات برسم "أسبوع الفيفا الخاص بالمنتخبات الوطنية".

وجاء ترشيح النجم المغربي زياش بعد أدائه الكبير أمام المنتخب الكاميروني وتسجيله هدفي اللقاء، وقيادته المنتخب المغربي إلى تحقيق فوز تاريخي أمام "الأسود غير المروضة"، ضمن مجريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية برسم الإقصائيات الإفريقية 2019 خلال اللقاء الذي احتضنه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويتنافس حكيم زياش مع الثنائي الهولندي جيورجينهو فينالدوم ومامفيس ديباي، إضافة إلى البرازيلي نيمار داسيلفا؛ فيما أكدت صفحة "التشامبيونز ليغ" أن طريقة التصويت تتم عن طريق اختيار الرقم المصاحب لصورة اللاعب الذي يرغب زوارها في التصويت لصالحه، وكتابته في تعليق؛ على أن يتم اختيار اللاعب الذي يذكر رقمه كثيرا في التعليقات مقارنة مع بقية المنافسين.

وقاد كل من فينالدوم ومامفيس ديباس منتخب بلادهما هولندا إلى تحقيق فوز ثمين ومستحق أمام المنتخب الفرنسي، بطل العالم، بعد أن سجلا هدفي اللقاء برسم الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بملعب "فينورد"؛ فيما قاد المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا منتخب السيلساو إلى تحقيق الفوز بعد توقيعه هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء أمام منتخب أوروغواي في المباراة الودية التي جمعت بينهما واحتضنها ملعب "الإمارات" في العاصمة الإنجليزية لندن.