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الرئيسية | رياضة | الوداد يبعد لاعبين عن عصبة الأبطال الإفريقية

الوداد يبعد لاعبين عن عصبة الأبطال الإفريقية

الوداد يبعد لاعبين عن عصبة الأبطال الإفريقية
أوعنا بلعيد
الأحد 18 نونبر 2018 - 12:10

قرر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم استبعاد ستة لاعبين من قائمته، التي ستخوض مسابقة دوري الأبطال الإفريقية خلال نسختها المقبلة، والتي سيمثل فيها الفريق الأحمر الكرة الوطنية، إضافة إلى فريق اتحاد طنجة المتوج ببطولة الموسم المنصرم.

وعرفت لائحة الوداد الإفريقية، المكونة من 24 لاعبا، غياب ستة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من زكرياء الهاشمي ومحسن مهتدي وحمزة الواسطي، ورشيد حسني وجمال آيت بنيدير والنيجيري ميكاييل أوكوتشكوكو.

وسيكون بمقدور الإدارة التقنية لفريق الوداد اختيار ستة لاعبين آخرين، وطلب تسجيلهم في قائمة الفريق خلال شهر يناير المقبل، مع مراعاة التوقيت المتفق عليه، والمتمثل في أسبوعين قبل انطلاق دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

وتسمح قوانين الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم للأندية المشاركة في مسابقة دوري الأبطال بتسجيل 30 لاعبا في القائمة النهائية.

وتعتبر الخطوة التي أقدمها عليها الفريق الأحمر إشارة إلى عدم اقتناعه بإمكانات اللاعبين الستة وقرب الاستغناء عن خدماتهم. وقد يحصل ذلك خلال الميركاتو الشتوي.

واستفاد الوداد رفقة سبعة أندية أخرى من كبار القارة السمراء من قرار "الكاف" القاضي بإعفائه من خوض الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. وسيواجه في الدور الأول الفائز في مباراة ديار إف السينغالي وكوروكي الطوغولي.

ويأمل الوداد في تحقيق إنجاز السنة الماضية عندما قاده الإطار المغربي الحسين عموتة إلى التتويج باللقب القاري.

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