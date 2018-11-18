بنعطية ضمن قائمة "بيبيسي" لأفضل الأفارقة

أوعنا بلعيد

اختارت شبكة "بي بي سي" البريطانية، الدولي المغربي مهدي بنعطية، ضمن قائمتها النهائية المكونة من خمسة لاعبين من أجل المنافسة على نيل لقب أفضل لاعب كرة قدم إفريقي لعام 2018.

وأوضحت "بي بي سي"، في تقريرها عن أسباب اختيار المدافع بنعطية كأول المرشحين للفوز بالجائزة عن طريق تصويت الجماهير، أن قائد "أسود الأطلس" قدم موسما جيدا رفقة ناديه يوفنتوس، وصار من أكثر اللاعبين خبرة، واكتسب ثقة كبيرة في أوروبا في السنوات الأخيرة، بعد أن لعب لعدد من أكبر أندية القارة العجوز.

وأضافت أن بنعطية كان دوره في الخط الخلفي لـ"السيدة العجوز" مؤثرا، وأعطى الأمان لناديه خلال موسم 2018، والذي أكسبه مكانا في قائمة أفضل اللاعبين في قائمة "بي بي سي" لكرة القدم الإفريقية للمرة الأولى.

وساعد بنعطية على فوز يوفنتوس بلقبه السابع على التوالي في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، كما فاز أيضاً بكأس إيطاليا، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما قاد المنتخب المغربي في أول ظهور له خلال نهائيات كأس العالم منذ عام 1998، على الرغم من إقصاء "الأسود" من دور المجموعات مع أداء رائع أشاد به الجميع، وقال البرتغالي كريستيانو رونالدو متحدثا عن زميله بنعطية: "إنه لاعب رائع".

خاليدو كوليبالي (نابولي والسنغال)

اختير الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي يشغل مركز الظهير، ضمن القائمة المختصرة، بعد أن استمر في الإبهار في قلب دفاع نابولي.

وساعد كوليبالي (27 عاما) فريقه الإيطالي في تسجيل رقم قياسي جديد في الموسم الماضي بمسابقة دوري الدرجة الأولى بعد أن احتل المركز الثاني خلف يوفنتوس برصيد 91 نقطة.

كما ساهم كوليبالي في بلوغ منتخبه نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وقدم أداء جيدا وبقي محافظا على مستواه، مما جعله يخطف أنظار العديد من الأندية الكبيرة الراغبة في ضمه، على غرار برشلونة وتشلسي ومانشستر يونايتد.

ساديو ماني (ليفربول والسنغال)

تساءلت "بي بي سي" هل سيلازم سوء الحظ المهاجم السنغالي ساديو ماني، ويخسر الجائزة للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن تم ترشيحه للحصول عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، وخسرها أمام الإيفواري يحيى توري، والجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح؟.

وتمكن ساديو ماني (26 عاما) من تسجيل 21 هدفا حتى الآن في عام 2018 لناديه ومنتخب بلاده، مما ساعد ليفربول على أن يصبح واحدا من أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية.

ويقول يورغن كلوب، مدرب الحمر، إن ساديو ماني أثبت بأنه من نخبة المهاجمين في العالم. وقال الألماني في شهر غشت المنصرم: "أنا أكثر أمانا الآن لأن ساديو ماني أثبت بأن هذا هو مستواه الحقيقي".

توماس بارتي (أتلتيكو مدريد وغانا)

يدخل الغاني توماس بارتي، لاعب أتليتكو مدريد، قائمة المرشحين لأول مرة بعد أن عزز مكانته كأحد أهم اللاعبين في فريقه خلال الموسم الحالي.

وساعد اللاعب الغاني، البالغ من العمر 25 عاماً، فريقه في إحراز المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، والفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وشارك بارتي، رفقة منتخبه الغاني، في مباريات ودية ضد اليابان وأيسلندا، وقدم الإضافة إلى الخط الهجومي.

محمد صلاح (ليفربول ومصر)

لم يسبق أن تم ترشيح محمد صلاح للظفر بالجائزة المرموقة قبل أن يصبح ثالث لاعب مصري يتوج بها العام الماضي.

ويسعى محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى أن يكون أول لاعب يحتفظ بالجائزة بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا عام 2002.

وبدأ اللاعب المصري، البالغ من العمر 26 عاما، سنة 2018 بالقوة نفسها التي كان بها في عام 2017، حيث سجل 21 هدفا ليتمكن من تسجيل 44 هدفا خلال 52 مباراة.

وساعدت أهداف محمد صلاح فريقه ليفربول على بلوغ نهائي دوري الأبطال، ونال إشادة الأسطورة ستيفان جيرارد شهر أبريل الماضي عندما وصفه بأنه "أفضل لاعب في كوكب الأرض حاليا".

وحرمته الإصابة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا من إحداث تأثير حقيقي على منتخبه المصري في نهائيات كأس العالم هذا الصيف، لكنه عاد إلى ليفربول وسجل ثمانية أهداف هذا الموسم.