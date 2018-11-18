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كُتّاب وآراء
يوفنتوس يرفض عرض ميلان مقابل ضم بنعطية
رفضت إدارة يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم العرض الذي تقدم به أس ميلان، من أجل التعاقد مع الدولي المغربي مهدي بنعطية، خلال المركاتو الشتوي المقبل، حيث يرغب الروسينيري في تعزيز خطه الدفاعي بلاعب قوي ويملك خبرة تخول له تقديم الإضافة المرجوة.
وقالت قناة "راي سبور" الإيطالية إن فريق أس ميلان أبدى رغبة جدية في استقدام مهدي بنعطية، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقدم لإدارة ناديه عرضا باستعارته مع إلزامية الشراء نهاية الموسم بقيمة 15 مليون أورو.
وأضاف المصدر أن تعقيب السيدة العجوز كان سلبيا وتم رفض العرض الذي تقدم به ليوناردو، المدير الرياضي للروسينيري، حيث تمسك الطاقم التقني لليوفي بخدمات قائد أسود الأطلس؛ فيما يرغب الميلان في تقديم عرض جديد حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع نظرائهم من يوفنتوس.
ويرغب بنعطية، في ظل وضعيته الحالية، في تغيير الأجواء والخروج من أجل خوض تجربة احترافية جديدة لعدم حصوله على عدد كاف من دقائق اللعب، بعد أن بات ماسيمليانو ألغيري، مدرب اليوفي، يفضل ثنائية جورجيو كيليني وبونوتشي في العمق الدفاعي مع وجود بارزالي؛ ما دفعه إلى عدم الاعتماد كثيرا على خدمات قائد المنتخب المغربي عكس الموسم المنصرم.
ويواجه أس ميلان منافسة شديدة من فريق مارسليا الفرنسي الراغب بدوره في الاستفادة من خدمات اللاعب البالغ من العمر 31 سنة، على الرغم من تأكيد الإسباني اندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لفريق الجنوب الفرنسي، على أن الصفقة صعب إبرامها كون المدافع المغربي يرغب في تحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبية رفقة يوفنتوس ويظهر أكثر سعادة فور انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى بطل الدوري الإيطالي.