24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجوهري يسافر في "قصة مكلومين" من مسقط رأسه إلى تندوف (5.00)

  2. بوميل: "أسود الأطلس" يحتاجون الخبرة والشباب (5.00)

  3. عارضة أزياء تحاول تغيير النظرة للجنس بالكتابة (5.00)

  4. رصيف الصحافة: حين فكر الملك في إعطاء العرش إلى مولاي الحسن (5.00)

  5. المغرب ينتظر القيام بـ"إصلاحات عميقة" في هياكل الاتحاد الإفريقي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أعطاب تفقد "الأسود" قوتهم الضاربة أمام تونس

أعطاب تفقد "الأسود" قوتهم الضاربة أمام تونس

أعطاب تفقد "الأسود" قوتهم الضاربة أمام تونس
أوعنا بلعيد
الأحد 18 نونبر 2018 - 13:20

يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل، أمام نظيره التونسي، محروما من خدمات صانعيْ ألعابه يونس بلهندة وحكيم زياش، بعد أن حالت الإصابة دون سفرهما رفقة بعثة الأسود إلى الديار التونسية.

وأكد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي، أن يونس بلهندة وحكيم زياش تركا بعثة المنتخب المغربي التي ستشد الرحال اليوم الأحد صوب تونس، من أجل استكمال الفحوصات الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي الخاص بفريقي غلطة سراي التركي وأجاكس أمستردام الهولندي.

وكشف هيفتي عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها يونس بلهندة على مستوى الفخذ بعد نهاية الشوط الأول أمام المنتخب الكاميروني، مشيرا إلى أن اللاعب يصاب لأول مرة في هذه العضلة وهناك فحوصات تحتاج إلى ثلاثة أيام من أجل الكشف الدقيق عن مدى خطورة إصابته والتي يتوقع أن تبعده عن الميادين لما يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أسابيع.

وفاجأ هيفتي أنصار أسود الأطلس عندما أشار إلى إصابة حكيم زياش، بطل موقعة الكاميرون ومسجل الهدفين في شباك زميله بأجاكس أمستردام أندريه أونانا، بعدما أوضح أن اللاعب تعرض بدوره للإصابة بعد نهاية الشوط الأول أمام الأسود غير المروضة، وبعد الإسعافات الأولية واللازمة التي تلقاها المايسترو المغربي تأكد أن إصابته لن تحول دون إكماله لدقائق المباراة التسعين.

وأضاف المصدر المذكور أن حكيم زياش، على الرغم من معاناته من ألم الإصابة على مستوى الركبة تمكن من تقديم مستوى جيد أمام الكاميرون خلال شوط المباراة الثاني، بعد التأكد من عدم إصابته بشكل خطير وبات بمقدوره إكمال الدقائق التسعين، مبرزا أن اللاعب ترك بعثة الأسود وتوجه صوب ناديه أجاكس لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاجات الضرورية.

وأنهى هيفتي تصريحه مؤكدا أن الطاقم الطبي للمنتخب توصل مع الطاقمين الطبين المعتمدين لدى أندية اللاعبين وأمدهما بالمعلومات اللازمة وبالتقرير الطبي الذي يكشف مدى خطورة إصابة كل واحد منهما، طالبا في الوقت ذاته أن يتم متابعة حالتهما الصحية ومشاركة أي جديد يتعلق بتقريرهما الطبي ليكون الطاقم الطبي للأسود على علم بكل المستجدات.

يشار إلى أن أسامة إدريسي، لاعب أزد الكمار الهولندي، ووفق ما أكده مصدر مسؤول لهسبريس، سيخوض أول مباراة له بقميص الأسود أمام المنتخب التونسي خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب "رادس" بعد غيابه عن لقاء الكاميرون لعدم تأهيله قانونيا من قبل الفيفا، للمشاركة خلال المواجهات الرسمية فيما يمكن إشراكه وديا أمام نسور قرطاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - استغراب الأحد 18 نونبر 2018 - 13:27
بلهندة لم يقدم اي شئ للمنتخب . هذا رايي الشخصي و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - مومو الأحد 18 نونبر 2018 - 13:36
صانع اﻻلعاب بلهندة . ﻻعب يجيد تضيع الكرات السهلة ﻻ توجد مكانته حتى في الدوري المغربي فصانع اﻻلعاب هو الفنان زياش يذكرني بالتيمومي ايام زنان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - azedine الأحد 18 نونبر 2018 - 13:46
أتمنى لهم الشفاء العاجل انشاء الله وفِي نفس الوقت تتاح الفرصة لتجريب بعض اللاعبين الاحتياطيين لمعرفة خبرتهم وتكون لهم امتحان المنافسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - متتبع الأحد 18 نونبر 2018 - 13:47
صحيح أن بلنهندة أصيب لكن المايسترو زياش فريقه بحاجة إلى خدماته ومباراة تونس وحتى مباراة الملاوي المقبلة لن يكون زياش حاضر لأن المغرب حسم التأهل وزياش يراهن على عصبة الأبطال مع فريقه وهذا هو الواقع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - Observateur الأحد 18 نونبر 2018 - 13:52
كل التوفيق للعناصر الوطنية .. لاعبون كبار، ينقصهم فقط أن يثقوا أكثر في إمكانياتهم الفردية و الجماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.