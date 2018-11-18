أعطاب تفقد "الأسود" قوتهم الضاربة أمام تونس

أوعنا بلعيد

يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل، أمام نظيره التونسي، محروما من خدمات صانعيْ ألعابه يونس بلهندة وحكيم زياش، بعد أن حالت الإصابة دون سفرهما رفقة بعثة الأسود إلى الديار التونسية.

وأكد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي، أن يونس بلهندة وحكيم زياش تركا بعثة المنتخب المغربي التي ستشد الرحال اليوم الأحد صوب تونس، من أجل استكمال الفحوصات الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي الخاص بفريقي غلطة سراي التركي وأجاكس أمستردام الهولندي.

وكشف هيفتي عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها يونس بلهندة على مستوى الفخذ بعد نهاية الشوط الأول أمام المنتخب الكاميروني، مشيرا إلى أن اللاعب يصاب لأول مرة في هذه العضلة وهناك فحوصات تحتاج إلى ثلاثة أيام من أجل الكشف الدقيق عن مدى خطورة إصابته والتي يتوقع أن تبعده عن الميادين لما يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أسابيع.

وفاجأ هيفتي أنصار أسود الأطلس عندما أشار إلى إصابة حكيم زياش، بطل موقعة الكاميرون ومسجل الهدفين في شباك زميله بأجاكس أمستردام أندريه أونانا، بعدما أوضح أن اللاعب تعرض بدوره للإصابة بعد نهاية الشوط الأول أمام الأسود غير المروضة، وبعد الإسعافات الأولية واللازمة التي تلقاها المايسترو المغربي تأكد أن إصابته لن تحول دون إكماله لدقائق المباراة التسعين.

وأضاف المصدر المذكور أن حكيم زياش، على الرغم من معاناته من ألم الإصابة على مستوى الركبة تمكن من تقديم مستوى جيد أمام الكاميرون خلال شوط المباراة الثاني، بعد التأكد من عدم إصابته بشكل خطير وبات بمقدوره إكمال الدقائق التسعين، مبرزا أن اللاعب ترك بعثة الأسود وتوجه صوب ناديه أجاكس لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاجات الضرورية.

وأنهى هيفتي تصريحه مؤكدا أن الطاقم الطبي للمنتخب توصل مع الطاقمين الطبين المعتمدين لدى أندية اللاعبين وأمدهما بالمعلومات اللازمة وبالتقرير الطبي الذي يكشف مدى خطورة إصابة كل واحد منهما، طالبا في الوقت ذاته أن يتم متابعة حالتهما الصحية ومشاركة أي جديد يتعلق بتقريرهما الطبي ليكون الطاقم الطبي للأسود على علم بكل المستجدات.

يشار إلى أن أسامة إدريسي، لاعب أزد الكمار الهولندي، ووفق ما أكده مصدر مسؤول لهسبريس، سيخوض أول مباراة له بقميص الأسود أمام المنتخب التونسي خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب "رادس" بعد غيابه عن لقاء الكاميرون لعدم تأهيله قانونيا من قبل الفيفا، للمشاركة خلال المواجهات الرسمية فيما يمكن إشراكه وديا أمام نسور قرطاج.