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الرئيسية | رياضة | نادي عاصمة الفوسفاط يتشبث بالمدرب أمين بنهاشم

نادي عاصمة الفوسفاط يتشبث بالمدرب أمين بنهاشم

نادي عاصمة الفوسفاط يتشبث بالمدرب أمين بنهاشم
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 19 نونبر 2018 - 05:31

تفاعلا ما جرى تداوله في الأيام الأخيرة حول تفاوض المكتب المسير لنادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم مع بعض المدربين، من أجل تغيير المدرب الحالي لـ"فريق الفوسفاط"، نفى الناطق الرسمي باسم النادي كل ما ورد حول الموضوع من أخبار.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "خبر التفاوض مع مدربين لخلافة مدرب الفريق الحالي محمد أمين بنهاشم عارٍ من الصحة، والمكتب المسير لم يناقش إلى حد الآن مسألة تغيير المدرب وفتح باب المفاوضات مع مدربين آخرين لخلافته".

البلاغ، الذي وقعه الناطق الرسمي للفريق، شدّد على أن "المكتب المسير لفريق أولمبيك خريبكة يضع كامل ثقته في الطاقم التقني والعناصر التي تشكل تركيبته البشرية".

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