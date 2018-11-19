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رونالدو يواصل الاستمرار مع المنتخب البرتغالي
الاثنين 19 نونبر 2018 - 01:50
أكد فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم، الأحد، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يظل جزء من الفريق رغم غيابه في الفترة الأخيرة.
وترجع أخر مشاركة لرونالدو /33 عاما/ مع المنتخب البرتغالي إلى مونديال روسيا 2018 حينما ودع الفريق البطولة من دور الستة عشر.
وفي غياب رونالدو نجح منتخب البرتغال في التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي ليصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز.
وقال سانتوس في مؤتمر صحفي "لا يوجد شك في ذلك، كريستيانو رونالدو جزء من الفريق".
ويحمل رونالدو شارك قيادة المنتخب البرتغالي ويعد أكثر اللاعبين مشاركة وتسجيلا للأهداف في تاريخ الفريق برصيد 85 هدفا خلال 154 مباراة.