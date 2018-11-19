24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دراسة ترصد فوائد جديدة لزيت السمك و"فيتامين د" (5.00)

  2. باحث يرجع مغادرة "أوبر" المغرب إلى "البيروقراطية واقتصاد الريع" (5.00)

  3. عامل تنغير يوزع حافلات مدرسية على جماعات (5.00)

  4. القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)

  5. ذكريات مغاربة مع الاستعمار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عيوب تمنع تسلم الحافلة الجديدة لاتحاد تاونات

عيوب تمنع تسلم الحافلة الجديدة لاتحاد تاونات

عيوب تمنع تسلم الحافلة الجديدة لاتحاد تاونات
رشيد الكويرتي
الاثنين 19 نونبر 2018 - 10:31

رفضت لجنة إقليمية تقنية تسلم الحافلة الجديدة التي تم اقتناؤها لفائدة فريق اتحاد تاونات لكرة القدم في إطار البرنامج الأفقي 2017 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد أن تبين لهذه اللجنة أن الحافلة المذكورة لا تتوفر على المواصفات المطلوبة.

وحسب محضر معاينة وتسليم مشروع اقتناء الحافلة الجديدة للنقل الرياضي لفائدة جمعية الاتحاد الرياضي التاوناتي، فإنه "وبعد معاينة حافلة النقل الرياضي من طرف أعضاء اللجنة، تبين لهم أنها لا تتلاءم مع المواصفات المطلوبة من طرف الجمعية صاحبة المشروع، وبالخصوص على مستوى الهيكل الخارجي للحافلة".

ووفق المحضر ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، "فقد قررت اللجنة عدم تسلم الحافلة وإرجاعها إلى الشركة المعنية قصد استبدال الهيكل الخارجي لها بأكمله، يتم من خلاله احترام المواصفات والجودة المطلوبة، و"في حالة رفض الشركة، فعلى الجمعية العمل على فسخ العقدة، والبحث عن شركة أخرى تتوفر فيها شروط الجودة".

يذكر أن اقتناء الحافلة المذكورة لفائدة فريق اتحاد تاونات لكرة القدم، الذي يلعب ضمن القسم الوطني الأول هواة، شطر الشمال، جاء في إطار اتفاقية شراكة بين جمعية الاتحاد الرياضي التاوناتي والهيأة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ben الاثنين 19 نونبر 2018 - 10:51
jamais entendue parler de cette equipe? et vozs refusez ce buss? akher dinya hada willah!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.