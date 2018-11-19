عيوب تمنع تسلم الحافلة الجديدة لاتحاد تاونات

رشيد الكويرتي

رفضت لجنة إقليمية تقنية تسلم الحافلة الجديدة التي تم اقتناؤها لفائدة فريق اتحاد تاونات لكرة القدم في إطار البرنامج الأفقي 2017 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد أن تبين لهذه اللجنة أن الحافلة المذكورة لا تتوفر على المواصفات المطلوبة.

وحسب محضر معاينة وتسليم مشروع اقتناء الحافلة الجديدة للنقل الرياضي لفائدة جمعية الاتحاد الرياضي التاوناتي، فإنه "وبعد معاينة حافلة النقل الرياضي من طرف أعضاء اللجنة، تبين لهم أنها لا تتلاءم مع المواصفات المطلوبة من طرف الجمعية صاحبة المشروع، وبالخصوص على مستوى الهيكل الخارجي للحافلة".

ووفق المحضر ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، "فقد قررت اللجنة عدم تسلم الحافلة وإرجاعها إلى الشركة المعنية قصد استبدال الهيكل الخارجي لها بأكمله، يتم من خلاله احترام المواصفات والجودة المطلوبة، و"في حالة رفض الشركة، فعلى الجمعية العمل على فسخ العقدة، والبحث عن شركة أخرى تتوفر فيها شروط الجودة".

يذكر أن اقتناء الحافلة المذكورة لفائدة فريق اتحاد تاونات لكرة القدم، الذي يلعب ضمن القسم الوطني الأول هواة، شطر الشمال، جاء في إطار اتفاقية شراكة بين جمعية الاتحاد الرياضي التاوناتي والهيأة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة.