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الرئيسية | رياضة | استقبال الجماهير المغربية يبهر المهدي بنعطية

استقبال الجماهير المغربية يبهر المهدي بنعطية

استقبال الجماهير المغربية يبهر المهدي بنعطية
أوعنا بلعيد
الأحد 18 نونبر 2018 - 23:05

انبهر الدولي المغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي، بالاستقبال الحار والحفاوة البالغة التي استقبله بها جمهور "دونور"، فور مشاركته أمام المنتخب الكاميروني، خلال اللقاء الذي انتهى لصالح أسود الأطلس بهدفين دون رد، ضمن مجريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019.

وتقدم قائد المنتخب المغربي بالشكر إلى الجماهير المغربية التي تقاطرت على الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء من أجل تشجيع الأسود في مباراتها القوية أمام الكاميرون، وبسبب استقبالها الحار الذي خصصته للكابيتانو الذي غاب عن مباريات المنتخب منذ آخر مواجهة خاضها أمام المنتخب البرتغالي خلال مسابقة كأس العالم بروسيا 2018.

ونشر مدافع نادي يوفنتوس، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، تغريدة أرفقها بفيديو يوثق للحظة هتاف الجماهير باسمه مرددة "أليي بنعطية، أليي بنعطية".

وقال الكابتانو معلقا على تلك اللحظة وما بعدها: "كرة القدم تمنح للإنسان مشاعر لا يمكن التعبير عنها"، مضيفا: "ستظل مثل هذه اللحظات محفورة في ذهني إلى الأبد".

وتقدم الكابيتانو بشكره الجزيل إلى الشعب المغربي قاطبة، عقب المساندة القوية التي لقيها المنتخب المغربي وهو يواجه الأسود غير المروضة، حيث قدم اللاعب رقم "12" دوره كما يجب وشجع بكل حماس منذ الدقيقة الأولى إلى أن أعلن الحكم الغابوني إيريك أطوغو كاستان عن صافرة النهاية، مردفا بالقول: "شكرا للشعب المغربي على دعمكم".

جدير بالذكر أن الأسود تمكنوا من حجز بطاقة التأهل رسميا إلى نهائيات كأس إفريقيا 2019، عقب تحقيقهم الفوز بهدفين دون رد من توقيع حكيم زياش، وانهزام منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه جزر القمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نقطة الأحد 18 نونبر 2018 - 23:42
بنعطية يفتخر بمغربيته ويلبي نذاء الوطن.ويمثل المغرب في الكرة العالمية يستحق التصفيق والاحترام..ونعم الاخلاق والدفاع
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2 - maghribi libre الأحد 18 نونبر 2018 - 23:43
المهدي بنعطية : فخر المغرب والعرب والأفارقة
نعم اللاعب الخلوق وفاعل الخير
شكرا للجمعية الخيرية للمهدي بنعطية لدعم الفقراء والمحتاجين في المناطق النائية بالمغرب
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