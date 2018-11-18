حُكام من مراكش يظفرون بدوري كرويّ في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تمكن فريق "جمعية حكام الجنوب بمراكش" من الظفر بـ"دوري عيد الاستقلال المجيد" لكرة القدم المنظم من لدن جمعية تحالف حكام جهة بني ملال خنيفرة، إثر فوزه بركلات الترجيح على فريق "تحالف مهندسي وأطباء المجمع الشريف للفوسفاط"، خلال المباراة النهائية التي جرت على أرضية ملعب عادل الملحق بملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة.

وقال يونس بوطهير، رئيس جمعية تحالف حكام جهة بني ملال خنيفرة، إن هذه التظاهرة الرياضية "تأتي في إطار الاحتفال السنوي بعيد الاستقلال، وجرى تنظيم النسخة الرابعة للدوري في إطار برنامج عام وضعته الجمعية في بداية السنة الجارية، ويروم تنظيم مجموعة من الدوريات الرياضية طيلة السنة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "دوري عيد الاستقلال عرف مشاركة فريق جمعية تحالف حكام جهة بني ملال خنيفرة، وفريق مهندسي وأطباء المجمع الشريف للفوسفاط، وفريق جمعية المحامين الشباب بخريبكة، والفريق الضيف الذي يمثل جمعية حكام الجنوب بمراكش".

ويشكّل "دوري عيد الاستقلال المجيد"، حسب يونس بوطهير، "فرصة لالتقاء الرياضيين والتعارف في ما بينهم، ومناسبة للتنشيط الرياضي، بتنظيم من جمعية تحالف حكام جهة بني ملال خنيفرة وبدعم من المجمع الشريف للفوسفاط ومركز خريبكة سكيلز ونادي أولمبيك خريبكة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي لخريبكة، بتنسيق مع تحالف مهندسي وأطباء المجمع الشريف للفوسفاط".