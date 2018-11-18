"محاربو الصحراء" يضمنون مكانا في "كان 2019"

هسبريس - متابعة

لحق المنتخب الجزائري بركب المتأهلين لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 4-1 على مضيفه منتخب الطوغو، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة للبطولة التي ستقام بالكاميرون صيف العام المقبل.

وارتفع رصيد منتخب الجزائر، الفائز بالبطولة عام 1990، إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بنين، فيما تجمد رصيد منتخب الطوغو عند خمس نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب غامبيا (متذيل الترتيب)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وافتتح رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، التسجيل لـ"محاربي الصحراء" في الدقيقة 15، قبل أن يضيف يوسف عطال الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وواصل محرز تألقه بعدما سجل الهدف الثالث للجزائر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 3-1.

وقلص منتخب "صقور الطوغو" الفارق، عقب تسجيل لاعبه كوديو لابا هدفا في الدقيقة 55، فيما تكفل بغداد بونجاح بتسجيل الهدف الرابع للجزائر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات منتخب الجزائر الممثل الرابع لشمال إفريقيا في البطولة، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سبقته منتخبات تونس ومصر والمغرب.

وأصبح صراع التأهل على حجز بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة مشتعلا بين منتخبات الطوغو وغامبيا وبنين، حيث تلعب غامبيا مع مضيفتها الجزائر في الجولة السادسة (الأخيرة)، التي ستجرى في شهر مارس القادم، فيما تواجه بنين ضيفتها الطوغو في الجولة ذاتها.