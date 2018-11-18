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الرئيسية | رياضة | الجعواني: لقجع وراء تتويج بركان بكأس العرش

الجعواني: لقجع وراء تتويج بركان بكأس العرش

الجعواني: لقجع وراء تتويج بركان بكأس العرش
هسبورت - محمد فنكار (صور: وحيد لخيار)
الأحد 18 نونبر 2018 - 20:40

أكد منير الجعواني، مدرب نهضة بركان، أن التتويج التاريخي لفريقه بكأس العرش مشرف للمدربين المغاربة ونقطة إيجابية خلال الموسم الحالي مستحضرا تتويج المدرب السابق لاتحاد طنجة إدريس لمرابط بالبطولة الاحترافية.

وأوضح مدرب نهضة بركان، أن الظفر بأول لقب في مسار نهضة بركان منذ تأسيسه، جاء بعد جهد كبير وعمل جبار لمكونات الفريق لإسعاد جماهير المدينة، مبرزا الدور الخاص الذي لعبه فوزي لقجع، رئيس الفريق، في التأثير على معنويات اللاعبين، في اجتماع قبل المباراة حيث حفزهم فيه بكلمات خاصة أعطت أكلها بالتتويج.

وعن تحركاته خارج المكان المخصص للمدربين في الملعب، قال الجعواني إنه لا يتصنع القيام بذلك، بل تأتي الأمور بشكل تلقائي ويتحمس كثيرا، ويفاجأ دائما عندما يتابع إعادة المباريات بما يقوم به، واعدا بضبط نفسه في المباريات القادمة.

وأحرز فريق النهضة البركانية لقب كأس العرش في كرة القدم برسم موسم 2017-2018، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على وداد فاس بالضربات الترجيحية (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتمكن نهضة بركان من دخول سجل الأندية المغربية الفائزة بالكأس الفضية لأول مرة عقب خوضه لثالث مباراة نهائية في تاريخه، بعد أن كان قد فشل في ذلك سنة 1987 أمام الكوكب المراكشي، و2014 أمام اتحاد الفتح الرياضي. وكان أشبال الإطار الوطني منير الجعواني قد بلغوا المباراة النهائية على حساب الوداد البيضاوي، فيما تأهل وداد فاس بعد أن أقصى الرجاء البيضاوي حامل اللقب.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ابو مروة الأحد 18 نونبر 2018 - 20:52
عندك الحق هنيئا لنهضة البركانية بهذا التتويج
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2 - أنا مكلخ الأحد 18 نونبر 2018 - 20:56
فعلاً لقجع وراء هذا التتويج و الفاهم يفهم...





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3 - mohammed الأحد 18 نونبر 2018 - 20:56
هنيئا لفريق نهضة بركان بهذا التتويج .
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4 - حلا الأحد 18 نونبر 2018 - 20:59
مبروك التتويج بكاس العرش لنهضة بركان.كنت توقعت له الفوز.الفضل لله قبل كل شيء وللاعبين رغم ان المباراة لم تكن قوية.
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5 - مغربي قح الأحد 18 نونبر 2018 - 21:00
هادي راه باينة بلا مايحتاج المدرب يقولها كحال تتويج نهضة سطات مع البصري والكواكب المراكشي مع المديوري والجيش الملكي مع بنسليمان....
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6 - محمد الأحد 18 نونبر 2018 - 21:03
وتمنكوا من إدخاله التاريخ
مباراة النهاية كانت مفهومة الشكل والمضمون منذ نصف النهاية
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7 - أكاديري الأحد 18 نونبر 2018 - 21:06
مبروك لبركان بكن في نظري الوداد الفاسي لم يكن محظوظا ويستحق الكأس لما أبانه لاعبوه من فنيات عالية وقتالية، هارد لاك واف.
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8 - متتبع الأحد 18 نونبر 2018 - 21:08
التسيير العقلاني المحاسباتي هو سر نجاح المسؤول

تضييع المال علي مدربين أجانب غاليين ولاعبين اجانب لايقدمون أية إضافة للنادي يعتبر سوء تسيير

نهضة بركان نموذج نادي ناجح في البطولة المغربية
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9 - MEN الأحد 18 نونبر 2018 - 21:08
عندما رايت لقجع يتجه للاحتجاج على حكم لقاء المغرب-كامرون بعد الشوط1 تساءلت مع نفسي ,لماذا يخالف القانون رغم انه عضو في الكنفدرالية الافريقية?كيف سيتصرف الحكم في الشوط2 .مبروك للنهضة الكاس و bravo لوداد فاس
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