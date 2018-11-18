الجعواني: لقجع وراء تتويج بركان بكأس العرش

هسبورت - محمد فنكار (صور: وحيد لخيار)

أكد منير الجعواني، مدرب نهضة بركان، أن التتويج التاريخي لفريقه بكأس العرش مشرف للمدربين المغاربة ونقطة إيجابية خلال الموسم الحالي مستحضرا تتويج المدرب السابق لاتحاد طنجة إدريس لمرابط بالبطولة الاحترافية.

وأوضح مدرب نهضة بركان، أن الظفر بأول لقب في مسار نهضة بركان منذ تأسيسه، جاء بعد جهد كبير وعمل جبار لمكونات الفريق لإسعاد جماهير المدينة، مبرزا الدور الخاص الذي لعبه فوزي لقجع، رئيس الفريق، في التأثير على معنويات اللاعبين، في اجتماع قبل المباراة حيث حفزهم فيه بكلمات خاصة أعطت أكلها بالتتويج.

وعن تحركاته خارج المكان المخصص للمدربين في الملعب، قال الجعواني إنه لا يتصنع القيام بذلك، بل تأتي الأمور بشكل تلقائي ويتحمس كثيرا، ويفاجأ دائما عندما يتابع إعادة المباريات بما يقوم به، واعدا بضبط نفسه في المباريات القادمة.

وأحرز فريق النهضة البركانية لقب كأس العرش في كرة القدم برسم موسم 2017-2018، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على وداد فاس بالضربات الترجيحية (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتمكن نهضة بركان من دخول سجل الأندية المغربية الفائزة بالكأس الفضية لأول مرة عقب خوضه لثالث مباراة نهائية في تاريخه، بعد أن كان قد فشل في ذلك سنة 1987 أمام الكوكب المراكشي، و2014 أمام اتحاد الفتح الرياضي. وكان أشبال الإطار الوطني منير الجعواني قد بلغوا المباراة النهائية على حساب الوداد البيضاوي، فيما تأهل وداد فاس بعد أن أقصى الرجاء البيضاوي حامل اللقب.

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