موريتانيا تحقق تأهلا تاريخيا إلى كأس أمم إفريقيا

هسبريس - متابعة

صعد منتخب موريتانيا لكرة القدم إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الصعب 2-1 على ضيفه منتخب بوتسوانا اليوم الأحد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة للبطولة، التي شهدت أيضا فوز أنغولا على ضيفتها بوركينا فاسو بالنتيجة ذاتها.

وتربع المنتخب الموريتاني على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ليحسم تأهله التاريخي للبطولة المقررة في الكاميرون صيف العام المقبل، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أنغولا، في حين احتلت بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد سبع نقاط، وظلت بوتسوانا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط، تقدم المنتخب البوتسواني بهدف مباغت حمل توقيع كياغيلي كوبي في الدقيقة الرابعة، لكن الحسن العيد أدرك التعادل سريعا للموريتانيين.

ونصب اسماعيل جياكيتي نفسه بطلا للمباراة دون منازع، بعدما أحرز هدف التأهل الثمين في الدقيقة 89، ليقود المنتخب الملقب بـ(المرابطون) لصعود تاريخي للأمم الأفريقية التي ستجرى بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.

وبات منتخب موريتانيا المنتخب العربي الخامس الذي يسجل حضوره في النهائيات بعدما سبقته منتخبات تونس ومصر والمغرب والجزائر.

وفي العاصمة الأنغولية لواندا، عزز منتخب أنغولا آماله في الصعود عقب فوزه الثمين 2-1 على ضيفه منتخب بوركينا فاسو في وقت سابق اليوم.

وتقمص ماتيوس دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدفي أنغولا في الدقيقتين 45 و57، فيما تكفل إيسوفو دايو بتسجيل هدف بوركينا فاسو الوحيد في الدقيقة 69.

وبات صراع التأهل على حجز البطاقة الثانية في تلك المجموعة قاصرا على منتخبي أنغولا وبوركينا فاسو.

ويحل منتخب أنغولا ضيفا على نظيره البوتسواني في الجولة الأخيرة للمجموعة في شهر مارس القادم، والتي ستشهد مباراة أخرى بين منتخب بوركينا فاسو وضيفه المنتخب الموريتاني.