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كُتّاب وآراء
رونار يخطف "نجما جديدا" من الدوري الهولندي
كشف مصدر موثوق لهسبريس أن الدولي المغربي أسامة الإدريسي، لاعب أزد ألكمار الهولندي لكرة القدم، أبدى موافقته النهائية على حمل قميص المنتخب المغربي، بعد الشكوك التي كانت تحوم حول إمكانية دفاعه عن "الطواحين الهولنية".
وأوضح المصدر ذاته أن أسامة الإدريسي حسم قراره خلال الاجتماع، الذي عقده مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والناخب الوطني هيرفي رونار، والذي عرف كذلك حضور والده.
وقد طرحت خلال الاجتماع العديد من النقط، التي تمت مناقشتها، لا سيما عقب تصريح الإدريسي لوسائل الإعلام الهولندية بأنه سيذهب إلى المغرب لاستكشاف الأجواء والتعرف عن قرب على كيفية سير الأمور داخل المعسكر، وأنه بعد ذلك سيحسم قراره.
وأضاف المصدر ذاته أن أسامة الإدريسي اقتنع تماما بأن مستقبله الكروي سيكون مع المغرب، خصوصا أن الاعتماد على خدماته ضمن مركز المهاجم الجناح سيكون بشكل أكبر في المواعيد القادمة. وترى فيه الإدارة التقنية خير خلف، حيث سيعول المنتخب الوطني كثيرا على خدماته لتكوين جيل جديد يضم كوكبة من اللاعبين الشباب الموهوبين على غرار نصير مزراوي، وأشرف حكيمي، وسفيان بوفال، وحكيم زياش، وياسين بونو، وأيت بناصر، وحمزة منديل، وأمين حارث وغيرهم.
وزف أسامة الإدريسي قرار اختياره "الأسود" إلى حكيم زياش ونصير مزراوي، الممارسين في الدوري الهولندي، حيث كانا أول من علم بقراره، قبل أن يعود زياش إلى هولندا لاستكمال علاجه من الإصابة التي ألمت به، والتي حرمته من مرافقة بعثة المنتخب الوطني التي حلت بتونس.
وتابع مهاجم أزد ألكمار مباراة المغرب أمام الكاميرون من مدرجات مركب محمد الخامس بالبيضاء، بسبب عدم حصوله على ترخيص من الاتحاد الدولي يخول له الدفاع عن القميص الوطني، حيث لم يكن مسموحا له اللعب مع المنتخب الوطني خلال المباريات الرسمية، فيما يمكنه المشاركة في المواجهات الودية على غرار القمة التي سيحتضنها ملعب رادس بين "الأسود" و"نسور قرطاج" غدا الثلاثاء.
وسيمنح هيرفي رونار الفرصة للعديد من اللاعبين، الذين لم يتمكنوا من خوض قمة الكاميرون، من أجل المشاركة أمام تونس، ويبقى أبرزهم الإدريسي، الذي ترغب الإدارة التقنية في منحه فرصة اللعب حتى يتم الوقوف على إمكاناته عن قرب ومراقبة طريقة لعبه وقدرته على الانسجام مع بقية زملائه فوق أرضية الميدان.
يشار إلى أن أسامة إدريسي (22 سنة) يشغل مركز المهاجم الجناح، ويقدم أداء جيدا رفقة ناديه أزد ألكمار، وهو يعد من الأسماء المتألقة في الدوري الهولندي خلال الموسم الجاري، بعد أن شارك في إحدى عشرة مباراة، وساهم في ستة أهداف، حيث سجل أربعة وأعطى تمريرتي "أسيست"، وخاض 936 دقيقة، وسجل العدد نفسه من الأهداف في مسابقة الكأس الهولندية مع تمريرة "أسيست" خلال 179 دقيقة، بينما لعب 180 دقيقة في الأدوار التمهيدية بمسابقة "اليوروب ليغ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
حينما قلت هذا الملام علي جريدة هسبريس في الكان الاخير وكأس العالم لم تتقبلوا الامر. نفس السيناربو في 2019 . اقصاء من الدور الاول.
الله يعز المنتخبات الحقيقية وهي منتخب الوداد والرجاء والفتح ااتي تذهب بعيدا في الكؤوس الافريقية
ياك صحيبكم كان كا يعتمد على الحارس امسيف و اللاعبين عبد الرحيم الشاكير..و الكاروشي..و الهاشمي..و خرجة..عوبادي ..و مروان الشماخ..ويوسف العربي..والحمداوي ..وجرب محسن متولي..و ياجور..و الحافيظي ..وعدد اخر من اللاعبين الدين انتهت مدة صلاحيتهم..
زياش و بنعطية ..رأووا الفرق بين هدا و داك..والدليل القاطع الصداقة المتينة و الاخوة التي تجمعهما برونار وهل يمكننا ان نتصور المدرب المقال و هو يقبل رأس احد من اللاعبين كما فعل رونار مع زياش ؟ هل تتصورونه وهو يقبل راس جواد الزييري..او راس تاعرابت..او راس النيبت..او راس حجي ..؟.. الاجابة لكم.
كرة القدم العالمية.تطورت بشكل كبير.ولم تعد تعتمد على الجري و القوة البدنية كما السابق.بل اصبحت علما قايما بذاته.سواء على المستوى الفني او التكتيكي او النفسي.فهل لاعب البطولة المحلية يملك مقومات اللعب في التظاهرات العالمية و التعامل مع المباريات و الخصوم.و البطولة المغربية عبارة عن تعارك ديكة اكثر منها مبارة في الكرة.
حتى منتخب البرازيل لا يعتمد على اللاعبين المحليين ولا معظم المنتخبات الافريقية.حيت ان كل اللاعبين يتم تكوينهم من سن صغيرة في فرنسا و انجلترا و المانيا و بلجيكا.
واما الفتح و الوداد و الرجاء.فمستوى المنافسات الافريقية ضعيف جدا.في غياب اي نجوم بافريقيا وليس كما السابق.
وباااركة من الكلاخ