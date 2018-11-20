فكّ "العقدة الإفريقية الكبرى" ينتظر المدرب رونار

هسبورت - آمال لكعيدا*

انتقل الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، إلى الفقرة الموالية من صفحة الأهداف الواردة في العقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدما ضمن تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، ليبدأ تحضيراته لتحقيق الهدف الأسمى، التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

وبات الناخب الوطني، بناء على عقدة الأهداف التي تربطه بالجامعة، مطالبا بفك العقدة الكبرى، التتويج بـ"الكان"، بعد 42 سنة من أول وآخر كأس دخلت خزينة المنتخب في 1976؛ وذلك بعدما نجح سابقا في فك نحس التأهل إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا بعد 13 سنة من الغياب، وكذا التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد 20 عاما عن آخر مشاركة.

وسيكون "الثعلب" الفرنسي أمام رهان الحفاظ على تماسك المجموعة المغربية إلى حين موعد "الكان"، خاصة وأن مجموعة من اللاعبين تجاوزوا عقبة الثانية والثلاثين، وباتوا قاب قوسين أو أدنى من وضع حد لمسيرتهم الكروية، كما هو الحال بالنسبة لكريم الأحمدي (33 سنة)، ومانويل داكوستا ونبيل درار (32 عاما)، دون الحديث عن مزاجية البعض في الاعتزال الدولي والتراجع عنه، مثل حالة مهدي بنعطية؛ ما يتسبب في ارتباك في الرؤية العامة للناخب الوطني للمجموعة.

وفي مقابل التحدي البشري، يواجه رونار تحديا آخر تقنيا، يتمثل في ضرورة قيامه بتحديثات في طريقة لعب المنتخب المغربي إن هو أراد التصالح مع المجد القاري، نظرا للتغيرات التي تعرفها مجموعة من المنتخبات التي تقبل على المشاركة في "الكان"، والتي ستكون بدورها معنية بأمر المنافسة على اللقب الإفريقي ولن تقبل بأن تكون فريسة سهلة للأسود، خاصة وأن نتيجة مباراة الجمعة، التي وصفت بالتاريخية، جاءت أمام نسخة "ضعيفة" من "الأسود غير المروضة".

وبفوز منتخب جزر القمر على مالاوي (2-1)، يوم السبت، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، يكون "أسود الأطلس" قد ضمنوا المرتبة الأولى أو الثانية في المجموعة الإقصائية، والتأهل مع المنتخب الكاميروني، منظم "كان 2019"، إلى نهائيات العرس الكروي القاري، بغض النظر عن نتائج الدورة الأخيرة من التصفيات.

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