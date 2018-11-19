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كُتّاب وآراء
تونس تفقد جهود 3 لاعبين قبل مواجهة المغرب
تأكد غياب ثلاثة من لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم عن قائمة الفريق في المباراة الودية المقررة غدا الثلاثاء أمام نظيره المغربي ، وذلك بسبب الإصابات.
ولحق ديلان براون مدافع جينت البلجيكي ، في قائمة الإصابات ، باللاعبين غيلان الشعلالي ومحمد أمين بن عمر ، اللذين غابا عن المباراة أمام منتخب مصر يوم الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 .
ويعاني براون من إصابة في وتر العضلة الضامة ، وهو ما أكد غيابه عن مباراة الغد المقررة على ملعب رادس.
ويجري المنتخب التونسي اليوم الاثنين آخر حصة تدريبية له ، على ملعب المنزه ، دون حضور الجماهير ووسائل الإعلام استعدادا لمباراة الغد.
وكانت بعثة المنتخب المغربي قد وصلت أمس الأحد إلى تونس وسيجري الفريق تدريباته اليوم على ملعب رادس.