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الرئيسية | رياضة | تونس تفقد جهود 3 لاعبين قبل مواجهة المغرب

تونس تفقد جهود 3 لاعبين قبل مواجهة المغرب

تونس تفقد جهود 3 لاعبين قبل مواجهة المغرب
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 19 نونبر 2018 - 20:40

تأكد غياب ثلاثة من لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم عن قائمة الفريق في المباراة الودية المقررة غدا الثلاثاء أمام نظيره المغربي ، وذلك بسبب الإصابات.

ولحق ديلان براون مدافع جينت البلجيكي ، في قائمة الإصابات ، باللاعبين غيلان الشعلالي ومحمد أمين بن عمر ، اللذين غابا عن المباراة أمام منتخب مصر يوم الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 .

ويعاني براون من إصابة في وتر العضلة الضامة ، وهو ما أكد غيابه عن مباراة الغد المقررة على ملعب رادس.

ويجري المنتخب التونسي اليوم الاثنين آخر حصة تدريبية له ، على ملعب المنزه ، دون حضور الجماهير ووسائل الإعلام استعدادا لمباراة الغد.

وكانت بعثة المنتخب المغربي قد وصلت أمس الأحد إلى تونس وسيجري الفريق تدريباته اليوم على ملعب رادس.

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