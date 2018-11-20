البرمجة تغضب الرجاء قبل نهائي كأس الكونفدرالية

أوعنا بلعيد

حدّدت لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الثامن والعشرين من نونبر الجاري تاريخا لإجراء مباراة الرجاء الرياضي أمام أولمبيك آسفي، برسم الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي لأندية القسم الوطني الأول.

واستغربت إدارة الرجاء الرياضي، فور علمها ببرمجة مباراة ناديها يوم الـ28 من الشهر الجاري؛ لأنه يتزامن مع اليوم الذي ستغادر فيه بعثة الفريق صوب كينشاسا الكونغولية من أجل ملاقاة فريق فيتا كلوب، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكما أكدت مصادر هسبريس، برمج المكتب المسير للرجاء يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري من أجل السفر صوب دولة الكونغو، ثلاثة أيام بعد خوض النسور الخضر لمباراة الذهاب في مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، والمقرر إجراؤها يوم 25 نونبر (الأحد المقبل) قبل أن يصدمها قرار اللجنة سالفة الذكر.

وسبق للجنة البرمجة أن اقترحت على إدارة النسور الخضر يوم الـ22 من نونبر لإجراء المباراة المؤجلة عن الجولة الثانية أمام فريق حسنية أكادير، ثلاثة أيام قبل مواجهة فيتا كلوب برسم ذهاب نهائي "الكاف"؛ وهو القرار الذي جرى رفضه بشدة من قبل الإدارة الرجاوية.

وفضّل المسؤولون الرجاويون مواجهة الغزالة السوسية، السبت الماضي، على الرغم من غياب 5 لاعبين عن تشكيلة الفريق الأساسية، ثلاثة منهم تم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية (الحافيظي، سند الورفلي، ليما مابيدي) على أن تغامر وتلعب أمام متصدر الدوري ثلاثة أيام قبل نهائي الكاف خشية الإصابات والإرهاق.

وراسل الرجاء، في وقت سابق خلال ثلاث مناسبات مختلفة، لجنة البرمجة من أجل تأجيل مبارياته أمام سريع واد زم وأولمبيك خريبكة وحسنية أكادير، ولم يفلح في محاولاته الثلاث وواجه تلك الأندية على الرغم من رزنامة المباريات المزدحم والضغط الكبير والذي نتج عنه معاناة بعض لاعبيه من الإصابات بسبب الإجهاد العضلي.