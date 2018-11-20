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الرئيسية | رياضة | "الثعلب" يصر على خطف الكندوزي من "الديوك"

"الثعلب" يصر على خطف الكندوزي من "الديوك"

"الثعلب" يصر على خطف الكندوزي من "الديوك"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 06:40

رفض الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، الاستسلام فيما يخص استدعاء الموهبة ماتيو الكندوزي، لاعب أرسنال الإنجليزي، وإقناعه بحمل قميص الأسود عوض دفاعه عن الديكة الفرنسية.

وكشفت صحيفة "لكيب" الفرنسية أن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم يصر على إقناع الكندوزي بحمل قميص الأسود وضمه إلى القائمة التي ستخوض المواعيد الرياضية المقبلة، لا سيما أن المدرب الفرنسي يريد بناء منتخب يضم خيرة اللاعبين الموهوبين ويرى في نجم أرسنال خليفة كريم الأحمدي ومبارك بوصوفة.

وأضافت الصحيفة المذكورة أن رونار سيستغل تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس إفريقيا 2019 المزمع تنظيمها بالكاميرون، من أجل إقناع الكندوزي بالمشاركة فيها وتعزيز قائمة الأسود، حيث يرغب المدرب الفرنسي في جلب اللاعب لتقوية خط المنتصف لا سيما أن العديد من ركائز الأسود الحالية ستعلن اعتزالها دوليا بعد نهائيات كأس إفريقيا 2019.

وذكر المصدر سالف الذكر أن رونار سيعقد، مطلع السنة المقبلة، اجتماعا مع الكندوزي من أجل إقناعه بمشروعه الذي يطبقه مع المنتخب وكيف سيكون دوره مع الأسود لا سيما دقائق اللعب التي سيظفر بها مقارنة مع المنتخب الفرنسي.

ولدى الكندوزي، مغربي الأصل وفرنسي الجنسية، فرصة جديدة لاتخاذ قرار اللعب مع المنتخب الوطني مطلع السنة المقبلة.

وعلى الرغم من أن حلمه ممثل في الدفاع عن ألوان فرنسا وعلى الرغم من تصريحه بذلك لوسائل الإعلام، فإن ديدي ديشامب رفض استدعاءه إلى المنتخب الأول مفضلا تنغاي ندومبلي، لاعب ليون الفرنسي؛ فيما جرى استدعاؤه إلى المنتخب الفرنسي أقل من 21 سنة.

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