بنعطية يعرب عن فخره بمنافسة صلاح وماني

أوعنا بلعيد

أبدى الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، سعادة كبيرة عقب ترشيحه ضمن القائمة النهائية المكونة من خمسة لاعبين من أجل المنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2018 والمقدمة من شبكة "بي بي سي البريطانية".

وقال بنعطية، متحدثا لقناة "بي بي سي" البريطانية، إنه سعيد جدا عقب ترشيحه للمنافسة على نيل الجائزة، موضحا في الوقت ذاته أنه تفاجأ كون المركز الذي يشغله "قلب الدفاع" ومن النادر ما يتم اختيار المدافعين من أجل المنافسة على نيل الجوائز الفردية المرموقة.

وأضاف مدافع السيدة العجوز البالغ من العمر 31 سنة: "أود أن أوضح هذا الأمر، أنا أمارس كرة القدم من أجل التتويج بالألقاب. شخصيا، أنا جد محظوظ كوني أستعد يوميا بشكل جيد، وتمكنت من التتويج ببعض الألقاب وجعلني ذلك سعيدا جدا".

وأوضح بنعطية أنه راكم، عبر السنين الطويلة، خبرة كبيرة داخل الملاعب الكروية مع مختلف الأندية التي دافع عن قميصها: "لقد بدأت ممارسة كرة القدم لسنين طويلة، وتعلمت الكثير من الأشياء؛ منها أن الأهم هو الفوز وتحقيق الألقاب".

وعن ترشيحه لمنافسة ساديو ماني ومحمد صلاح وخاليدو كوليباني وتوماس بارتي على نيل جائزة أفضل لاعب إفريقي، أردف قائلا: "بالنسبة إلي من النادر ما تجد لاعبا يشغل مركز الدفاع ويتم ترشيحه لنيل الجوائز الفردية، لم يبقَ لدي العديد من السنوات كلاعب، لهذا أنا فخور بترشيحي".

وقدّم قائد الأسود شكره إلى زملائه ومدربيه وكل من يسهرون على تطوير مستواه يوما بعد آخر، مضيفا: "أعرف أن الملايين من أبناء بلدي يتابعونني، وهذا يجعلني فخورا جدا بأن أكون مثالا يقتدى به لدى مجموعة من الأطفال المغاربة".

وأعاد الكابيتانو إحياء ذكريات المونديال الروسي، بقوله: "أعتقد أن المنتخب المغربي تعلم الكثير، من خلال مشاركته في كأس العالم. القرعة أسقطتنا في مجموعة صعبة والتي ضمت إيران وإسبانيا والبرتغال".

وأنهى المدافع المغربي حديثه: "للأسف، جرحنا أنفسنا قليلا عندما انهزمنا في المباراة الأولى أمام المنتخب الإيراني".

يشار إلى أن مهدي بنعطية يتم ترشيحه لأول مرة من أجل المنافسة للحصول على جائزة "بي بي سي" كأفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2018.