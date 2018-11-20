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الرئيسية | رياضة | الرجاء يرفض مواجهة أولمبيك أسفي يوم 28 نونبر‎

الرجاء يرفض مواجهة أولمبيك أسفي يوم 28 نونبر‎

الرجاء يرفض مواجهة أولمبيك أسفي يوم 28 نونبر‎
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 08:42

قال مصدر مطلع لجريدة هسبريس إن إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم قررت مراسلة لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل تأجيل المباراة المرتقبة أمام أولمبيك آسفي ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الاحترافي.

وحسب المصدر ذاته فإن مسؤولي الرجاء يرفضون إجراء مباراتهم أمام أولمبيك أسفي بعد تحديد لجنة البرمجة ليوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري كتاريخ لخوضها، وهو ما يتزامن مع موعد سفر "الفريق الأخضر" إلى الكونغو تأهبا لملاقاة فيتا كلوب برسم إياب نهائي كأس "الكاف" المقرر إجراؤه يوم الثاني من دجنبر.

وصدم قرار اللجنة المذكورة إدارة "النسور الخضر"، فقررت رفض اللعب يوم 28 من الشهر الجاري لأنه موعد السفر إلى الكونغو، كما يأتي أربعة أيام فقط قبل ملاقاة فيتا كلوب ضمن إياب نهائي "الكاف"، وقد يتسبب في إصابة بعض اللاعبين وإرهاقهم بدنيا.

ويرجح أن تقدم لجنة البرمجة على تأجيل مباراة "النسور الخضر" أمام القرش المسفيوي، لاسيما عقب الانتقادات الكبيرة التي لقيها قرارها برمجة اللقاء أربعة أيام قبل إياب نهائي "الكاف"، إضافة إلى قرارها السابق تأجيل مباراة الحسنية إلى يوم 22 من نونبر، ثلاثة أيام قبل لقاء الذهاب، وهو ما رفضته "الإدارة الخضراء" وفضلت اللعب أول أمس حتى بدون خدمات 5 لاعبين أساسيين.

ويتساءل الكثيرون عن سر برمجة اللقاء في هذا التوقيت بالذات، عوض إراحة الفريق المقبل على تمثيل الكرة المغربية خلال المنافسة القارية، والتي يعول على تحقيق لقبها، ما سيخول له المشاركة في النسخة المقبلة وتمثيل الكرة المغربية بثلاثة أندية (حسنية أكادير، نهضة بركان، والفائز بلقب الكونفدرالية الإفريقية بين الرجاء وفيتاكلوب).

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