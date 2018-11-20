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كُتّاب وآراء
الجامعة تفرض على الوداد 3 مباريات في أسبوع
تهدف لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى إجراء كل الأندية المغربية جميع مبارياتها برسم الشطر الأول من الدوري الاحترافي قبل حلول 6 من يناير المقبل، وهو موعد إنهاء شطر الذهاب.
وفرضت اللجنة المذكورة على فريق الوداد الرياضي خوض مباراتين مؤجلتين في ظرف ثلاثة أيام، إذ سيستقبل يوم السادس والعشرين من شهر نونبر الجاري فريق الفتح الرباطي ضمن لقاء مؤجل عن الجولة الثالثة؛ في حين لم يتم تحديد مكان ووقت خوض اللقاء بعد، على أن يشد "الفريق الأحمر" الرحال بعدها بثلاثة أيام لملاقاة سريع واد زم بملعب الأخير ضمن لقاء مؤجل عن الأسبوع الرابع.
ويستقبل الوداد يوم الخميس القادم (22 نونبر) فريق يوسفية برشيد، في لقاء مقرر إجراؤه على أرضية ملعب محمد الخامس بدون جمهور بسبب العقوبة المفروضة على الفريق بعد الشغب الجماهيري خلال نصف نهائي كأس العرش أمام نهضة بركان.
ويندرج لقاء "الفريق الأحمر" أمام يوسفية برشيد ضمن مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترافية، ليبلغ عدد المباريات التي سيخوضها الفريق خلال أسبوع واحد 3 مباريات، موزعة بين تواريخ 22 و26 و29 من شهر نونبر الجاري.
وأقدمت الجامعة على تأجيل مباراة الوداد وحسنية أكادير برسم الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية، بسبب مشاركة "الغزالة السوسية" في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.