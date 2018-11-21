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كُتّاب وآراء
غاريدو يفقد خدمات "الجوكر" في "نهائي الكاف"
حدث ما كانت تخشاه الإدارة التقنية لفريق الرجاء الرياضي بحرمانها من خدمات اللاعب عبد الرحيم الشاكير أمام فيتا كلوب الكونغولي، خلال المباراة المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل فوق أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وقال مصدر مقرب من إدارة الرجاء لهسبريس إن خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، "سيخوض مباراة فيتا كلوب محروما من خدمات مدافعه الشاكير بسبب الإصابة التي ألمت به في نصف نهائي كأس العرش أمام الوداد الرياضي الفاسي ولم يتعاف منها كليا؛ ما سيحول دون إشراكه أساسيا خلال ذهاب نهائي الكاف".
وبذل الطاقم الطبي لفريق الرجاء مجهودات كبيرة من أجل استعادة اللاعب لعافيته قبل النهائي المرتقب، لكن وتيرة تعافيه تسير بشكل بطيء. وفي حال قام الطاقم التقني باستدعائه ضمن القائمة النهائية التي ستخوض اللقاء، فإنه لن يشارك كأساسي. ويرتقب أن يستعيد الفريق خدماته في مباراة الإياب يوم 2 دجنبر المقبل.
وتنفس الفريق الصعداء بعد تأكده من أن إصابة بدر بانون، عميد الفريق، ليست بالخطيرة ولن تحول دون وجوده كلاعب أساسي أمام فيتا كلوب في النهائي، إضافة إلى أنه سيستعيد خدمات عبد الجليل جبيرة بعد تعافيه كليا من الإصابة.
ويعتبر الشاكير، اللاعب "الجوكر" لدى كارلوس غاريدو؛ إذ يمكنه اللعب في العديد من المراكز الدفاعية بفضل مرونته التكتيكية وإجادته للأدوار والواجبات التي يكلفه بها مدربه فوق أرضية الميدان، كما أنه من بين أكثر لاعبي الفريق خبرة ونضجا، ويُعدُّ دعامة أساسية يعول عليها النسور الخضر كثيرا.