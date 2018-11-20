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كُتّاب وآراء
عرضان مغريان لإنقاذ درار من فخ فنربخشة التركي
لا يفصل الدولي المغربي نبيل درار للخروج من فنربخشة سوى فترة الانتقالات الشتوية، بعد اهتمام العديد من الأندية بخدماته في ظل بحثه عن آفاق جديدة تخول له اكتشاف نفسه من جديد وخوض المزيد من الدقائق بعيدا عن الجحيم الذي يعيشه مع ناديه التركي خلال الموسم الحالي.
وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، نقلا عن تقارير إعلامية محلية، توصل مدافع الأسود بعرضين جيدين من موناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، بغية الاستفادة من خدماته خلال المركاتو الشتوي المقبل.
ووفق المصدر ذاته، توصل وكيل أعمال درار بعروض يبقى أهمها من فريق موناكو الراغب في ترميم صفوفه والعودة إلى سكة الانتصارات، لا سيما بعد بدايته الكارثية في الدوري الفرنسي هذا الموسم تحث إشراف البرتغالي ليوناردو جارديم المقال من منصبه، وهو ما ينطبق أيضا على خلفه تيري هنري، الذي فقد البوصلة وتكبد الهزائم تلو الأخرى، ليجد الفريق نفسه في بحث عن لاعبين يملكون الخبرة.
من جانبه، يود فريق كلوب بروج البلجيكي التعاقد مع نبيل درار من أجل إشراكه في مركز الظهير الأيمن الذي يفتقر إليه ويحتاج إلى لاعب ذي خبرة وجاهز بدنيا من أجل اللعب ابتداء من مطلع السنة الجديدة، ويرى ضالته في المدافع المغربي.
ويعيش درار، البالغ من العمر 32 سنة، لحظات صعبة رفقة ناديه فنربخشة، بعد أن فقد مركزه ضمن خطط المدرب المقال فيليب كوكو الذي لم يشركه سوى في ثلاث مباريات وقام بإبعاده من قائمة الفريق المشاركة أوروبيا. ولم تنته مشاكل اللاعب المغربي عند هذا الحد؛ فقد سلطت عليه إدارة ناديه عقوبة قاسية بإيقافه إلى أجل غير مسمى لأسباب انضباطية.
وساهم ذلك في خسارة درار لمركزه الأساسي رفقة أسود الأطلس؛ إذ أشرك الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني، نصير مزراوي، لاعب أجاكس أمستردام، ضمن تشكيلته الأساسية التي واجهت المنتخب الكاميروني برسم الإقصائيات الإفريقية 2019 في مركز الظهير الأيمن عوض نبيل درار.
ويرى درار، الذي يستعد رفقة زملائه بالديار التونسية لمواجهة نسور قرطاج وديا، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة مواتية للخروج من ناديه الحالي والبحث عن آفاق أفضل.
ومن المرجح أن ينتقل درار إلى موناكو، لا سيما وأن العرض يناهز مليوني يورو سنويا، وفريق الإمارة الفرنسية قادر على تلبية مطالبة المادية.