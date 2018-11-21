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الرئيسية | رياضة | مداخيل بايرن ميونيخ تصل إلى 657 مليون يورو

مداخيل بايرن ميونيخ تصل إلى 657 مليون يورو

مداخيل بايرن ميونيخ تصل إلى 657 مليون يورو
هسبريس - رويترز
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 03:51

قال بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، إن ايراداته السنوية للعام المالي 2017-2018 بلغت 657.4 مليون يورو، بارتفاع نحو ثلاثة في المئة عن الموسم الماضي، لكن الأرباح الصافية انخفضت.

وفاز بايرن بلقبه السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الموسم الماضي، لكن لقب دوري أبطال أوروبا راوغه مجددا؛ حيث خرج من الدور قبل النهائي بعدما خسر مرتين أمام ريال مدريد الذي مضى قدما للفوز باللقب.

وارتفعت الايرادات من 640 مليون يورو في الموسم السابق بينما انخفضت الأرباح الصافية إلى 29 مليون يورو من 39 مليون يورو.

وقال كارل هاينز رومنيغه، الرئيس التنفيذي للنادي، في بيان: "بايرن ميونيخ راض تماما عن النتائج المالية للعام 2017-2018.

وتابع المسؤول: "إضافة للنجاح الرياضي من خلال الفوز بلقب الدوري الألماني والمشوار الطيب في دوري الأبطال تثبت هذه النتائج أن النادي يسير بشكل جيد ماليا".

وبدأ العملاق البافاري الموسم الحالي بشكل مهتز ويحتل المركز الخامس في الدوري متأخرا بسبع نقاط عن غريمه بروسيا دورتموند المتصدر لكنه يقترب من بلوغ الأدوار الاقصائية في دوري الأبطال حيث يتصدر المجموعة الخامسة قبل مباراتين من النهاية.

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