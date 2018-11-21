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الرئيسية | رياضة | "أحد السعودي" يعرض 500 مليون لجلب أوناجم

"أحد السعودي" يعرض 500 مليون لجلب أوناجم

"أحد السعودي" يعرض 500 مليون لجلب أوناجم
أوعنا بلعيد
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 05:01

كشفت تقارير إعلامية سعودية توصل الوداد الرياضي لكرة القدم بعرض رسمي من أجل الاستفادة من خدمات مهاجم الفريق محمد أوناجم، خلال المركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، تقدم نادي "أحد"، الممارس بالدوري السعودي الممتاز، بعرض رسمي لإدارة نادي الوداد الرياضي من أجل ضم اللاعب محمد أوناجم لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مقابل 300 ألف دولار، و200 ألف دولار للاعب.

ويقدم محمد أوناجم مردودا مخيبا للآمال رفقة الوداد في الموسم الحالي، لا سيما أمام وفاق سطيف الجزائري في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية التي عرفت إقصاء حامل اللقب، عكس المواسم الماضية التي كان فيها من أبرز لاعبي الفريق والنجم الأول بفضل أدائه المتميز، وتأثيره في منظومة اللعب، وصنعه الفارق كلما احتاجت المجموعة إلى ذلك.

ويبدو أن أوناجم ما زال متأثرا ولم يستعد كامل عافيته من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لوقت طويل، وتنتظر منه الجماهير الحمراء أن ينتفض ويكشف عن معدنه الحقيقي كلاعب موهوب يملك من الإمكانات الشيء الكثير.

واختير اللاعب المذكور ضمن القائمة التي ستخوض، بداية من دجنبر المقبل، منافسات الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا رفقة فريقه الوداد الرياضي، ويعول الطاقم التقني على خدماته مع بقية زملائه.

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعفاء الوداد من خوض الدور التمهيدي من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية، نظرا لترتيبه على الصعيد الإفريقي.

جدير بالذكر أن نادي أحد يضم في صفوفه الحارس السابق لنادي الوداد الرياضي زهير العروبي.

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