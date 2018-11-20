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الرئيسية | رياضة | الاتحاد الإسباني يثمن المونديال المشترك مع المغرب

الاتحاد الإسباني يثمن المونديال المشترك مع المغرب

الاتحاد الإسباني يثمن المونديال المشترك مع المغرب
هسبريس - إفي
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:05

أعرب لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء عن شكره لرئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، على خطوة الترشح المحتمل المشترك مع المغرب والبرتغال لاستضافة مونديال 2030.

وأوضح روبياليس، قبل بدء مراسم تكريم أبطال أوليمبياد 1980 بموسكو اليوم داخل مقر اللجنة الأولمبية الإسبانية، أنه عرض على سانشيز خلال أحد الاجتماعات في "شهر شتنبر" "إمكانية وجود حدث كبير في المستقبل"، وأنه "منذ 1982 لم تنظم إسبانيا أي حدث كبير في الكرة العالمية".

وقال رئيس الاتحاد في تصريحاته "الحقيقة أن رئيس الحكومة أعجب جدا بالفكرة. مع الوضع في الاعتبار العلاقات الجيدة، لقد عرض مساعدتنا في كل شيء، وأبدى استعداده للتعاون".

وتابع "الأمر ينقسم لشقين: الأول متعلق بكرة القدم، والثاني بالعلاقات الدبلوماسية والسياسة. لقد قطع خطوة من أجل مساعدة كرة القدم، وحقيقة الأمر علينا أن نشكره".

وكان سانشيز قد كشف عن هذه المبادرة عقب الاجتماع الذي عقده أمس الاثنين مع ملك المغرب، محمد السادس، بالقصر الملكي في العاصمة المغربية الرباط، أثناء زيارته الأولى كرئيس للحكومة للبلد العربي.

وقال الرجل الأول في الحكومة في تصريحات مقتضبة عقب اجتماعه بالعاهل المغربي، أنه كان "مرحبا للغاية" بهذه الفكرة.

وأكد روبياليس أنه كان على "علم مسبق" بخطوات سانشيز فيما يتعلق بالملف الثلاثي المحتمل بين إسبانيا والمغرب والبرتغا

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - متغرب الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:21
المستفيد الأول هيا إسبانيا من هد تنظيم لي انها توريد ضرب عصفورين بحجر تنمي الاقتصاد الإسباني وا في نفس الوقت يكون لها نصيب في الاستثمار الرياضي وا سياحي في المغرب لي أنا إسبانيا جاهزة في كل الأشياء التي يحتاجها المونديال من فنادق وا ملاعب كرة القدم ممكن من الغد ان تنظم كأس العالم وحدها بل لديها في مصالح في المغرب
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-39
2 - وحدوي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:26
بوتفليقة وزمرته العجزة المعاقون هم المسؤولون عن استحالة تنظيم مونديال مغاربي ...كما تحملوا مسؤولية اجهاض الوحدة المغاربية ...عموما رب ضارة نافعة من يدري ربما تفتح جسور الوحدة مع الاتحاد الاوربي ويتحول الاسم الى اتحاد اورومتوسطي بموجب معاهدة الرباط
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46
3 - تخليد الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:39
مؤشر على نجاح المغرب و السياسية الملكية.
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29
4 - عبدالله الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:43
اسبانيا تعرف كيف تحصل على مصالحها و لا تعارض أن تكون هده المصالح و المنافع متبادلة و مشتركة و هدا لا يعني أننا نسينا أيامها الأستعمارية أو أراضينا المستعمرة الى اليوم لكن الحق يقال لدينا منافع كثيرة معها . أما أخونا في الله من جهة الشرق يريد الجمل و ما حمل لا بل يريد حتى الأرض التي تدب فوقها الجمل . هدا المنطق هو منطق "شدوني ولا نطيح " نعم لتنضيم كأس العالم مشترك في اطار اتحاد المغرب الكبير و بلا بلا بلا بلا بلا . لكن الوحدة الحقيقية التي هي الأشتراك في السلام و صناعة المستقبل ...... هدا أمر مرفوض . ادن لكم دينكم و لنا دين
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21
5 - محب لوطنه الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:46
نتمنئ من كل قلوبنا ان نحضئ بشرف تنضيم هاته الكاس العالمية مشاركتا مع اسبانيا والبرتغال فامامنا اثنئ عشرعاما يمكن لنا ان نحقق فيها اشياء كثيرة راءعة وجميلة بالتعاون فيما بيننا بمزيد من التعاون في كل الميادين ونحو كثير من الاستثمارات النافعة والمربحة ونحو مزيد من التقدم والازدهار .
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17
6 - H MEN الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:51
المغاربة نظمو حتى الصف والطريق بقا ليهم ها المونديال,اسبانيا تعرف ذلك وتبيع الوهم لحكام المغرب ليساعدوها في وقف الهجرة السرية
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-34
7 - مجهول الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:53
ربما يكون عاملا في ربط المغرب و اسبانيا بجسر يربطهما
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21
8 - العقل الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:40
فعلا فكرة جيدة تنظيم كاس العالم مع الاشقاء الاسبان والبرتغال بالرغم من الماضي الاستعماري للدولتين الا ان المصالح المشتركة تتجاوز كل العقبات ليس كجارتنا الشرقية التي هدفها اضعاف المغرب ولو بالتحالف مع الشيطان انها ضربة موجعة لحكام قصر المرادية اللدين مازالو يعيشون في اجواء الستينات ايام الحرب الباردة والشعارات الجوفاء روحي المغرب شجرة اغصانها في اوروبا وجدورها في افريقيا
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9
9 - دمحم الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:48
ناسف كثير من رفظ الشراكة المغاربية ل 2030 و نطلب الله أن يهدي الجميع. المغرب حر و له كل الكلمة لاستضافة كأس العالم و المعقول كان الالتفاف المغاربي و لكن مع سوء الحظ الجزائر لن ترد على طلب الملك للحوار و تتدرق وراء الاطرحة الثلاث الهجرة المخذرات و الصحراء. فلنحلل الثلاثة. الهجرة ليس المغرب من يهجر إلى الجزاءر و إنما هناك هجرة أفريقية نحو المغرب و هو يتعامل معها حسب الإمكانيات. فليس على الجزار أن تعطي درس للمغرب في ذلك. المخذرات الجزائر تستورد ها من المغرب و من البريزيل و الصين و تتهم المغرب. هل البايع داخل شوارع الجزائر مغربي ام جزايري بل جزائري فما عليها إلا أن تعتقل الجنرالات و هذا ما بدأت به. الصحراء ليست جزائرية بل من خلق و تسليح و حجز أبناء المغرب بالجزاءر. إذا هي المعنية بالأمر و ليس المغرب.
أين اغلاط المغرب مع الجزائر. الله يهدي من يشاء. أما الحدود الجزائرية فهي مغلوطة بين الجزائر و لبيان و النجار و مالي و أخيرا بينهم و بين مورطانية. إلا تونس.
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8
10 - زهير الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:56
كنت أتمنى مونديال مشترك مع إخواننا الجزائريين، لكن الجزائر تغلق الحدود !
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2
11 - elmustafa الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 22:31
استراتيجية فعالة على جميع الاصعدة ..خصوصا الصحراء التي سيتبقى ان نظم المونديال المشترك 16 سنة بعد 2030.. لتكمل 60 سنة على ادارة الاقاليم ..بالتالي ستكون مغربية قانونيا ..
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0
12 - عــبــــــدو فـــــــاس الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 22:46
يجب على المغرب أن يشترط لهذا التنظيم المشترك، إنجاز الربط القاري بين المغرب وإسبانيا (نفق مضيق جبل طارق). إذا تحقق هذا الربط فقد ربح المغرب الرهان على جميع المستويات.
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0
13 - Touhali الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 22:54
L'Espagne est meilleur voisin.

oui c'est bien L'Espagne est meilleur voisin du Maroc malgré problème des enclaves de nordiques. Le succès est garantie.
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4
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