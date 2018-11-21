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كُتّاب وآراء
مبابي ضمن أكثر ثلاث شخصيات فرنسية تأثيرا
اختير مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، النجم الشاب كيليان مبابي، ضمن أكثر ثلاث شخصيات فرنسية تأثيرا هذا العام، وذلك خلال الاستفتاء السنوي الذي أجرته مجلة "Vanity Fair" الأمريكية ونشر اليوم بمشاركة أكثر من 50 شخصية.
ويأتي اسم اللاعب الأسمر الواعد إلى جانب المصمم والمصور هيدي سليمان، والكاتبة ليلى السليماني، ليخلف الثلاثي في هذه القائمة كل من رجل الأعمال كزافييه نيل ومدرب ريال مدريد الإسباني سابقا زين الدين زيدان، والسيدة الأولى في فرنسا، بريجيت ماكرون، الذين اختيروا في نسخة العام الماضي.
واختارت المجلة المخرج الفني لماركة (سيلين) للأزياء، كونه، بالإضافة لأسباب أخرى عديدة، يستطيع "بلمسات يديه الساحرتين أن يحول أي شيء لذهب"، وحققت الشركة تحت قيادته مليار دولار كأرباح في 2015.
وجاءت في المركز الثاني مؤلفة رواية (أغنية هادئة)، الفائزة بجائزة جونكور في 2016 ، والممثلة الشخصية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمجموعة الفرانكفون، حيث وصفتها المجلة بأنها "موهوبة ومنفتحة ومجتهدة".
أما مهاجم الـ"بي إس جي"، فعلى الرغم من صغر سنه (19 عاما)، إلا أنه حقق العديد من الإنجازات على مدار هذا العام حيث فاز بجائزة أفضل لاعب واعد في مونديال روسيا الصيف الماضي، فضلا عن قيادته لمنتخب بلاده للفوز باللقب، كما أنه ينافس على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في 2018.