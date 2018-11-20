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الرئيسية | رياضة | طلب إسبانيا التنظيم المشترك للمونديال مع المغرب "يصدم" الجزائر

طلب إسبانيا التنظيم المشترك للمونديال مع المغرب "يصدم" الجزائر

طلب إسبانيا التنظيم المشترك للمونديال مع المغرب "يصدم" الجزائر
هسبورت - أمال بلحاج*
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 18:16

عبر العديد من المتابعين والمحللين الرياضيين عن اندهاشهم وصدمتهم من تفاعل المملكة المغربية بشكل إيجابي مع المقترح الإسباني للتقدم بملف مشترك يجمع بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، في الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن المغرب سينخرط في مقترح "المونديال المغاربي"، رفقة كل من الجزائر وتونس، بعد طلب اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.

وعلّق بعض روّاد "الفايسبوك" الجزائريين على مقترح بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بخصوص تنظيم مشترك لمونديال 2030 مع المملكة المغربية، بأن هذا المقترح سيقضي على أحلام الشعوب "المغاربية"، وينهي مخططا لتنظيم كأس العالم يجمع بين الجزائر وتونس والمغرب، خصوصا أن الأخير سيُفضل الانضمام إلى ملف دول أوروبا للرفع من حظوظه، بعد فشله في استضافة النسخ السابقة.

وكتبت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية مقالا تحت عنوان "إسبانيا تخطط لنسف المونديال المغاربي"، أكدت فيه أن مبادرة رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز لاقت استحسانا كبيرا من قبل نظيره المغربي سعد الدين العثماني، من أجل تحقيق حلم نيل شرف استضافة كأس العالم، مشيرة إلى أن هذا المقترح من شأنه أن ينسف مشروع تقديم ملف مشترك بين المغرب والجزائر وتونس.

من جهة أخرى، تساءلت صحيفة "البلاد" الجزائرية عن مصير الملف "المغاربي" المشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 في ظل المقترح الإسباني، بعدما كان وزير الشباب والرياضة الجزائري محمد الحطاب قد أكد دراسته لهذا الملف، فيما عبر رئيس الاتحاد الجزائري للكرة، خير الدين زطشي، عن رغبته في التقدم بملف مشترك مع المغرب لتنظيم أقوى منافسة عالمية، ومنافسة الملفات المرشحة الأخرى.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد بدأ تحركاته في وقت سابق من أجل الحصول على موافقة السلطات العليا للبلاد لمشاركة المملكة المغربية ترشحها المقبل لاحتضان نسخة 2030 من نهائيات كأس العالم، حسب ما أكدته الصحافة الجزائرية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية قد أجرى مشاورات، مع رئيس الحكومة المغربية، بخصوص التقدم بملف مشترك يجمع بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بعد فشل المغرب في استضافة نسخة 2026 أمام الملف الثلاثي، الذي يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقدم رئيس الحكومة الإسبانية بطلب رسمي إلى الملك محمد السادس وسعد الدين العثماني، خلال زيارته، أمس، للعاصمة الرباط، لتنظيم "مونديال" مشترك مع المغرب والبرتغال سنة 2030، وهو المقترح الذي قوبل بالتنويه والترحيب من قبل الجهات المغربية المعنية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ali الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 23:16
مع الجزاءر لن نناله ولو بعد 300 سنة .بلد غيرقادر على تنظيم العاب الشباب الافريقية .كيف له ان ينظم كاس عالم للكبار .الج اءر ستردنا للوراء .اما اسبانيا والبرتغال فهي بلدان يمكن للمغرب ان يعول عليهم دول قوية اقتصاديا وتنتمي لقارة قوية يمكن بموجبها ان نظمن جميع اصواة اوروبا .الجزاءر صوتة لنا في 2026 لن ننسى لها ذالك .لا كن لنكن واقعيين الجزاءر لن تنفع المغرب في شيء
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2 - مواطن الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 23:18
لا ثقة في الجزائر ، هذا البلد لأسباب تاريخية يكره المغرب ويحقد عليه، لم تكن الجزائر يوما دولة حتى صنعت فرنسا لنفسها مقاطعة في شمال افريقيا على حساب الإمبراطورية الشريفة والدول المجاورة....ولأسباب جيواستراتيجية تحارب الجزائر كل ما يفيد المغرب....فكفى من ذكر هذا البلد والعياد بالله ن عنوان المكر والكذب والحقد والتقليد....بعد السرعة الفائقة على الأرض( طرق سيارة وسريعة ومنشآت عملاقة رياضية وصناعية وثقافية وفنية وفلاحية وطاقية وسياحية و.....) والسرعة على البحر بموانئ عالمية ترفيهية وتجارية ......وسرعة فائقة في الجو بالأقمار الإصطناعية .....على المغرب التركيز على بناء الإنسان في مختلف المجالات لنصنع مواطنا قويا لوطن قوي.....وكفى من التدجين والشحن بالخرافات والخزعبلات والشاؤم والإحباط والتيئيس والتبخيس.............عاش المغرب حرا مستقلا قويا.
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