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كُتّاب وآراء
طلب إسبانيا التنظيم المشترك للمونديال مع المغرب "يصدم" الجزائر
عبر العديد من المتابعين والمحللين الرياضيين عن اندهاشهم وصدمتهم من تفاعل المملكة المغربية بشكل إيجابي مع المقترح الإسباني للتقدم بملف مشترك يجمع بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، في الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن المغرب سينخرط في مقترح "المونديال المغاربي"، رفقة كل من الجزائر وتونس، بعد طلب اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.
وعلّق بعض روّاد "الفايسبوك" الجزائريين على مقترح بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بخصوص تنظيم مشترك لمونديال 2030 مع المملكة المغربية، بأن هذا المقترح سيقضي على أحلام الشعوب "المغاربية"، وينهي مخططا لتنظيم كأس العالم يجمع بين الجزائر وتونس والمغرب، خصوصا أن الأخير سيُفضل الانضمام إلى ملف دول أوروبا للرفع من حظوظه، بعد فشله في استضافة النسخ السابقة.
وكتبت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية مقالا تحت عنوان "إسبانيا تخطط لنسف المونديال المغاربي"، أكدت فيه أن مبادرة رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز لاقت استحسانا كبيرا من قبل نظيره المغربي سعد الدين العثماني، من أجل تحقيق حلم نيل شرف استضافة كأس العالم، مشيرة إلى أن هذا المقترح من شأنه أن ينسف مشروع تقديم ملف مشترك بين المغرب والجزائر وتونس.
من جهة أخرى، تساءلت صحيفة "البلاد" الجزائرية عن مصير الملف "المغاربي" المشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 في ظل المقترح الإسباني، بعدما كان وزير الشباب والرياضة الجزائري محمد الحطاب قد أكد دراسته لهذا الملف، فيما عبر رئيس الاتحاد الجزائري للكرة، خير الدين زطشي، عن رغبته في التقدم بملف مشترك مع المغرب لتنظيم أقوى منافسة عالمية، ومنافسة الملفات المرشحة الأخرى.
وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد بدأ تحركاته في وقت سابق من أجل الحصول على موافقة السلطات العليا للبلاد لمشاركة المملكة المغربية ترشحها المقبل لاحتضان نسخة 2030 من نهائيات كأس العالم، حسب ما أكدته الصحافة الجزائرية.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية قد أجرى مشاورات، مع رئيس الحكومة المغربية، بخصوص التقدم بملف مشترك يجمع بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بعد فشل المغرب في استضافة نسخة 2026 أمام الملف الثلاثي، الذي يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وتقدم رئيس الحكومة الإسبانية بطلب رسمي إلى الملك محمد السادس وسعد الدين العثماني، خلال زيارته، أمس، للعاصمة الرباط، لتنظيم "مونديال" مشترك مع المغرب والبرتغال سنة 2030، وهو المقترح الذي قوبل بالتنويه والترحيب من قبل الجهات المغربية المعنية.