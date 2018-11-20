رونار ينوه بعطاء "الأسود" أمام "نسور قرطاج"

هسبورت - أمال بلحاج*

عبّر هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، عن رضاه التام عن أداء اللاعبين البدلاء أمام المنتخب التونسي، قائلا: "أهنئ كل اللاعبين على أدائهم. أحيانا تحتاج إلى أن تكون صلبا من أجل أن تحارب، وهذا ما قامت به العناصر التي شاركت في المباراة.. أنا راضٍ عنها".

وأوضح المدرب الفرنسي أن للمنتخب المغربي بنك احتياط جيدا تم استغلاله أمام منتخب قوي، شارك بكامل العناصر التي ظهرت خلال المباراة الأولى أمام المنتخب المصري، مضيفا أن "الأسود كانت قوية على المستوى الدفاعي مع استغلال أقل فرصة ممكنة للتسجيل في مباراة صعبة كهذه.. في النهاية، أهم شيء هو الفوز".

ونوه رونار أيضا بظهور اللاعب سفيان بوفال، الذي يتميز بإمكانيات فردية مهمة، وتمكنه من الانسجام مع الفريق وتقديم الإضافة. كما أشاد باللاعب وليد آزارو، الذي غاب عن المباراة الأولى أمام المنتخب الكاميروني. وتحدث عن روح المجموعة التي يتميز بها المنتخب الوطني المغربي، رغم التغييرات التي أقدم عليها أمام "نسور قرطاج" خلال ودية اليوم.

فيما اعترف ماهر الكنزاري، مدرب المنتخب التونسي، بأفضلية المنتخب المغربي وتفوقه على مجموعة من المستويات، مؤكدا أنه افتقر إلى الحلول خلال الشوط الثاني من المواجهة، في حين خاض جولة أولى محترمة أمام منتخب قوي، كان أكثر حماسا من منتخب بلاده الذي لعب على أرضية ملعبه وأمام جماهيره.

وأضاف مدرب المنتخب التونسي، في تصريحات صحافية، أن لاعبيه افتقدوا الطراوة البدنية، خصوصا خلال الدقائق الأخيرة، عكس المنتخب المغربي، الذي اعتمد على مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا خلال مواجهة الكاميرون، بالإضافة إلى تفوق المغاربة على مستوى الثنائيات، مشيرا إلى أن "الهدف الوحيد الذي سُجل علينا جاء نتيجة فقدان التركيز. لكن مُجملا خضنا مباراة محترمة".

وفاز المنتخب المغربي لكرة القدم بهدف لصفر على نظيره المنتخب التونسي في المباراة الودية الإعدادية التي جمعت بينهما على أرضية ملعب رادس.

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