الدفاع الجديدي يستعيد قوته الضاربة في خط الهجوم

أوعنا بلعيد

استعاد الطاقم التقني لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم خدمات مهاجمه النيجيري أنتوني أوكبوتو، الذي غيبته الإصابة عن الميادين لوقت طويل، والتي تعرض لها أثناء مشاركته رفقة الفريق الدكالي في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية تحت قيادة المدرب السابق عبد الرحيم طاليب.

وسينضم اللاعب أوكبوتو إلى تداريب الدفاع الجديدي الجماعية بعد أن حصل على التصريح الطبي من الإدارة الطبية للفريق، والتي منحته الضوء الأخضر للعودة إلى تداريب الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وسهر الطاقم الطبي على متابعة الحالة الصحية للمهاجم النيجيري، مع توفير العلاج المناسب له من أجل تعافيه؛ كما تم إلزامه بخوض برنامج تدريبي خاص بغية تأهيله بدنيا حتى يكون لائقا للانضمام إلى مران ناديه تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة.

ويعول الفرنسي فيلود، مدرب الفريق، على خدمات المهاجم أوكبوتو من أجل قيادة الخط الأمامي للفريق الدكالي، لاسيما أن نجم لوبي ستارز النيجيري سابقا يمتاز بإمكانات كبيرة ويتسم بنجاعة تهديفية أمام المرمى، وهو ما خول له التتويج بلقب هداف الدوري النيجيري برصيد 19 هدفا الموسم الماضي.

وارتباطا بفريق الدفاع الجديدي دائما، حددت العصبة الاحترافية لكرة القدم يوم الأحد القادم بداية من الساعة الخامسة على أرضية الملعب البلدي لوادي زم موعدا لإجراء مباراة الفريق أمام مضيفه سريع وادي زم، ضمن الجولة 9 من البطولة الاحترافية.

كما حددت لجنة البرمجة التابعة لجامعة الكرة يوم الأربعاء 28 نونبر موعدا لإجراء المباراة التي ستجمع فريقي نهضة بركان والدفاع الجديدي، برسم مؤجل الجولة الثالثة من الدوري المغربي للمحترفين؛ وذلك في تمام الساعة الخامسة بالملعب البلدي لبركان.

يشار إلى أن فريق الدفاع الجديدي تعاقد مع الدولي النيجيري أنطوني أوكبوتو، والبالغ من العمر 24 سنة، بعدما وقع عقدا احترافيا لثلاث سنوات رفقة النادي الدكالي، قادما إليه من فريق لوبي ستارز النيجيري، الذي فاز رفقته كهداف للدوري برصيد 19 هدفا، بمبلغ مالي فاق 300 مليون سنتيم و12 ألف درهم كأجر شهري.