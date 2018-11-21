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كُتّاب وآراء
النهضة البركانية تدخل "كأس الكاف" بعلامة امتياز
ضمن فريق نهضة بركان لكرة القدم المشاركة في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية عقب تتويجه بلقب كأس العرش أمام الوداد الرياضي الفاسي، لتصبح أمال الكرة المغربية معلقة على الفريق البرتقالي رفقة حسنية أكادير لتشريف الكرة الوطنية مع كبار القارة السمراء.
وينتظر الشارع المغربي ما ستؤول إليه نتيجة المواجهة التي ستجمع الرجاء الرياضي وفيتا كلوب الكونغولي ضمن نهائي "الكاف" من أجل التعرف على هوية المشارك منهما في النسخة المقبلة، وهل سيكون المغرب ممثلا بثلاثة أندية.
وأقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إعفاء فريق نهضة بركان من خوض مباراة الدور التمهيدي للنسخة الاستثنائية لكأس "الكاف" التي تنطلق في نهاية نونبر الحالي.
وينتظر مسؤولو النهضة البركانية المتأهل من مباراة الأهلي الليبي وميراكل باندران من جزر القمر من أجل التعرف على منافسه في الدور الأول، حيث سيخوض المتوج بلقب كأس العرش لأول مرة في تاريخه أولى مبارياته برسم الكأس القارية وعينه على الذهاب بعيدا بعد الخبرة التي راكمها خلال مشاركته السابقة في المسابقة ذاتها.
وسيخوض الفريق البركاني مباراة الذهاب بين جماهيره وعلى أرضية الملعب البلدي ببركان يوم السادس عشر من شهر دجنبر المقبل، على أن تجرى مواجهة الإياب يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.