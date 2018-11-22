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كُتّاب وآراء
رونار يقتنع بكفاءة بونو في حراسة "عرين الأسود"
يعتبر مركز حراسة المرمى من أكثر المراكز التي أحدثت صداعا في رأس الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، بسبب توفر "الأسود" على اثنين من أفضل الحراس حاليا، إذ يقدمان أداء لافتا رفقة نادييهما برسم مسابقة الدوري الإسباني "لاليغا" بقسميها الأول والثاني.
ولطالما تساءل عشاق المنتخب الوطني المغربي عن الحارس الذي سيعتمد عليه هيرفي رونار بشكل أساسي في ظل تألق كل من منير المحمدي بقميص مالقا، الممارس بالقسم الثاني في الدوري الإسباني، إضافة إلى المستوى الكبير الذي أبان عنه ياسين بونو، رفقة فريق جيرونا الكتلاني الممارس بالقسم الممتاز بداية الموسم الجاري، حتى بات مطلبا لبعض الأندية من أجل التعاقد معه على غرار ناديه السابق أتليتكو مدريد الذي يفكر في استعادته للاستفادة من خدماته.
وحسم الناخب المغربي موقفه بعد تفكير عميق ومتابعة دقيقة لأداء الحارسين معا خلال الموسم الحالي ضمن دوري الجارة الإيبيرية. وقال الثعلب رونار خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة التي جمعت بين "نسور قرطاج" و"أسود الأطلس"، وديا، في ملعب "رادس"، وآلت نتيجتها للمنتخب المغربي بهدف نظيف من توقيع المهاجم يوسف النصيري، لاعب ليغانيس الإسباني: "لقد وجهت كلامي إلى منير المحمدي، وقلت له ببنط عريض إنه ليس لدي أي شيء ألومه عليه، ولكن بصفتي مدربا علي أن أتخذ قرارات حاسمة، وقراري كان أن يلعب ياسين بونو أساسيا في مباراة الكاميرون".
ورجح رونار بعد تفكير عميق ومراقبة دقيقة كفة ياسين بونو على حساب المحمدي، ليكون الحارس الأساسي للمنتخب المغربي خلال المباريات الرسمية التي سيجريها "الأسود". وأوضح رونار أن اتخاذ هذا القرار لم يكن سهلا، مضيفا: "أعلم أن هذا قرار صعب، لكن هذه القرارات تعتبر جزءا لا يتجزأ من مهنتنا، والأهم أن منير المحمدي قدم مردودا محترما أمام المنتخب التونسي، ونحن محظوظين بتوفرنا على حارسين من طراز رفيع".