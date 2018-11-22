الموت المفاجئ يهدد متابعي نهائي ليبيرتادوريس

هسبريس - د.ب.أ

لن تكون المباراة النهائية لبطولة كأس ليبيرتادوريس لكرة القدم بين قطبي الكرة الأرجنتينية، ريفر بليت وبوكا جوينورز، يوم السبت القادم، اختبارا لقوة الفريقين فحسب، بل ستكون اختبارا لانفعالات وشغف الجماهير وصحة قلوبهم من الناحية الطبية أيضا.

وإثر هذا، طالب الأطباء والمتخصصون في أمراض القلب الجماهير التي ستتابع هذا النهائي التاريخي، والملقب بـ"نهائي القرن"، بأن يتوخوا الحذر وألا يفرطوا في انفعالاتهم حتى لا يصيبهم اللقاء المرتقب بأزمات قلبية خطيرة.

وقال أحد الجماهير التي تترقب هذا اللقاء بشغف كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أعد غرفة المعيشة لمشاهدة المباراة، واضعا صورة لإحدى غرف العناية المركزة بأحد المستشفيات، على سبيل الدعابة.

ورغم أنها دعابة إلا إنها تعكس بصدق القلق الذي ينتاب البعض من المعاناة بشكل كبير خلال هذه المباراة التي سيراهن فيها الفريقان على تحقيق مجد عظيم، لأن المقابل سيكون هزيمة ستستغرق أعواما لكي تطوى من صفحات التاريخ.

وقال الطبيب الأرجنتيني ازيكيل بيرلانتي، أحد المتخصصين في أمراض القلب، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "نحن نعيش كرة القدم بشغف كبير. يجب أن يتحقق الفوز.. إنها مباراة حياة أو موت.. هذا ما نقوله نحن ويقوله اللاعبون أيضا، وهذا تكون له انعكاساته على الجسد".

وأضاف الطبيب: "هذا يمكن مقارنته بمواقف ضاغطة أخرى يتعرض لها الأشخاص، مثل لحظات الفراق ووفاة أحد الأقارب والألم، والتحكم السيئ في الضغوط التي قد تتسبب في مشاكل صحية".

وأشار الطبيب إلى أن الأشخاص لا ينفعلون جميعا بنفس الشكل أمام نفس المثيرات، واستطرد قائلا: "لقد لوحظ أن هناك زيادة واضحة في الأزمات القلبية خلال المواقف التي تشكل ضغطا كبيرا"، وأكمل: "الضغوط قد تنتج عنها سلوكيات غير منضبطة، ولكن على المريض أن يراعي عوامل الخطورة، مثل معاناته من ارتفاع ضغط الدم والسكر أو الكوليسترول..قد يكون لديه مرض قلبي لم يظهر حتى تلك اللحظة، ويتسبب الموقف الضاغط في انكشاف الغطاء عن هذا المرض الذي لم تكن له حتى تلك اللحظة أي أعراض".

وتشير الإحصائيات الأخيرة في الأرجنتين إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة متوفين يكون مصابا بداء في القلب.

كما نشرت وزارة الصحة الأرجنتينية مؤخرا إحصائية ذكرت خلالها أن ما بين 40 و50 ألف شخص يتعرضون لأزمات قلبية حادة في العام الواحد، الأمر الذي يسفر عن 17 ألف حالة وفاة سنويا.

وأثبتت كرة القدم أنها ليست مناسبة لمن يعانون من أمراض القلب، وقد ظهر هذا جليا في 30 يونيو 1998 عندما فازت الأرجنتين على إنجلترا بركلات الترجيح وتأهلت إلى دور الثمانية لمونديال فرنسا.

وخلال تلك الفترة أوضحت دراسة نشرت بمجلة "بي إم جي" الطبية أنه خلال ذلك اليوم واليومين التاليين له زاد عدد الأزمات القلبية بنسبة 25 بالمائة داخل المستشفيات الإنجليزية.

وقال القائمون على هذه الدراسة آنذاك: "ربما يجب عدم متابعة ضربات الترجيح التي تحسم من خلالها المباريات لأسباب صحية".

وخلال مونديال ألمانيا 2006 أيضا سجل ارتفاع كبير في الأزمات القلبية بين صفوف الجماهير المولعة بكرة القدم، فقد كانت تتضاعف أعداد حالات الطوارئ القلبية بمدينة ميونخ قبل وبعد كل مباراة لألمانيا، طبقا لدراسة نشرتها جريدة "ذا نيو انجلاند جورنال أوف ميدسين".

يشار إلى أن حالات الطوارئ القلبية زادت بمقدار ثلاثة أضعاف بين صفوف الرجال وبمقدار ضعفين في ألمانيا، وسجلت معظم هذه الحالات خلال الساعتين التاليتين لبداية كل مباراة للمنتخب الألماني.

ويقول بيرلانتي إن تفادي مثل هذه الأزمات الصحية لا يعتمد على العلاج والأدوية الطبية، ولكن يعتمد في المقام الأول على فلسفة الحياة التي يعتنقها كل شخص، وأضاف: "إنها رياضة. الحياة تسير قدما في اليوم التالي، سواء فاز أحدهم أو خسر.. يجب الاستمتاع بهذا الحدث الفريد، ولكن لا يجب أن يكون للهزيمة أثر سلبي كبير، لأن الفريقين لا يمكنهما تحقيق الفوز معا".

وامتد القلق من الآثار السلبية لمباراة "الكلاسيكو" المرتقبة إلى الموسيقى وصناعها في الأرجنتين، وذلك بعدما قررت شركة "سبوتيفاي" للتوزيع الموسيقي بث أغان تبعث على الهدوء قبل المباراة وخلال توجه المشجعين إلى الملعب.