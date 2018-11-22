بنعطية يشيد بـ"الطريق الصحيح" لأسود الأطلس

أوعنا بلعيد

تفاعل الدولي المغربي المهدي بن عطية، قائد "أسود الأطلس"، مع الفوز الذي حققه المغرب أمام المنتخب التونسي بهدف نظيف، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما، الثلاثاء، واحتضنها ملعب رادس.

ونشر مدافع "السيدة العجوز" تغريدة عبر صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "تويتر" كتب فيها: "حققنا انتصارين أمام منتخبين كبيرين في القارة الإفريقية. نحن نسير في الطريق الصحيح يا شباب".

وأرفق بنعطية تغريدته بصورة للمنتخب المغربي، الذي تمكن من تحقيق الفوز لأول مرة على أرضية ملعب رادس، حيث فاز على المنتخب التونسي بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين، بعد أن قرر المدرب الفرنسي هيرفي رونار إراحة بعض العناصر الأساسية، التي خاضت قمة الكاميرون ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

وكتب اللاعب المغربي، البالغ من العمر 31 سنة، "الحمد لله.. وديما ديما المغرب".

يشار إلى أن بنعطية عاد إلى لائحة المنتخب الوطني عبر بوابة المنتخب الكاميروني ضمن الإقصائيات الإفريقية 2019 بعد غيابه عن "الأسود" فترة طويلة. إذ أن آخر مباراة خاضها كانت بمونديال روسيا 2018 أمام المنتخب البرتغالي.

وخاض قائد "الأسود" دقائق اللقاء التسعين أمام "الأسود غير المروضة"، فيما لعب شوطا واحدا أمام تونس، حيث قرر المدرب الفرنسي تغييره وإشراك مروان داكوستا بدله.